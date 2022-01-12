Окон является главным кандидатом на замену Хэмилтону в Mercedes
Все ради Хэмилтона. FIA начала тщательное расследование Гран-при Абу-Даби
От решения Международной автомобильной федерации зависит возвращение семикратного чемпиона мира
Фото: Twitter Mercedes
FIA проведет расследование спорных моментов заключительного этапа сезона-2021 – Гран-при Абу-Даби, заявляет Sky Sports.
Ожидается, что результаты пересмотра станут известны до 3 февраля. Отметим, что от решения Международной автомобильной федерации зависит возвращения в Ф-1 Льюиса Хэмилтона.
А в это время на место семикратного чемпиона в Mercedes сватают уже двоих пилотов.
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