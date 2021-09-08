Williams объявил о заключении соглашения с Албоном

На данный момент британец является резервным пилотом Red Bull





Алекс Албон / Фото - autosport

Команда Williams на своем официальномобъявила состав пилотов на следующий сезон. В 2022 году цвета британской стайни будут защищатьЛатифи продолжит выступать за Williams, а его напарником станет Албон, в данный момент являющийся резервным пилотом Red Bull.Ранее сообщалось, что в Mercedes, который поставляет Williams двигатели, были бы рады кандидатуре Албона – но только в том случае, если британец прекратит сотрудничество с Red Bull.Накануне британский пилот