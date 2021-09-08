Боттас станет гонщиком Alfa Romeo, Албон перейдет в Williams
Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
На данный момент британец является резервным пилотом Red Bull
Алекс Албон / Фото - autosportКоманда Williams на своем официальном Twitter объявила состав пилотов на следующий сезон. В 2022 году цвета британской стайни будут защищать Николас Латифи и Алекс Албон.
Латифи продолжит выступать за Williams, а его напарником станет Албон, в данный момент являющийся резервным пилотом Red Bull.
Ранее сообщалось, что в Mercedes, который поставляет Williams двигатели, были бы рады кандидатуре Албона – но только в том случае, если британец прекратит сотрудничество с Red Bull.
Накануне британский пилот Джордж Расселл официально стал членом команды Mercedes.
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