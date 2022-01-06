Williams отсудил у бывшего титульного спонсора почти 36 миллионов долларов

Rokit растрогла сотрудничество с коллективом во время пандемии коронавируса

Фото: Twitter Williams

Williams выиграл дело в суде в споре с компанией Rokit.



Команда отсудила у бывшего титульного спонсора 35,7 миллионов долларов, сообщает RacingNews365.com со ссылкой на источник из коллектива. Накануне старта сезона-2020 соглашение Rokit и Williams, которое было рассчитано до 2023-о года, было расторгнуто.

Напомним, что в следующем сезоне в коллективе будет новый состав пилотов.