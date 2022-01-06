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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
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03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Williams отсудил у бывшего титульного спонсора почти 36 миллионов долларов

Rokit растрогла сотрудничество с коллективом во время пандемии коронавируса
Автоспорт Формула-1
17:52
Williams отсудил у бывшего титульного спонсора почти 36 миллионов долларов
Фото: Twitter Williams

Williams выиграл дело в суде в споре с компанией Rokit.

Команда отсудила у бывшего титульного спонсора 35,7 миллионов долларов, сообщает RacingNews365.com со ссылкой на источник из коллектива. Накануне старта сезона-2020 соглашение Rokit и Williams, которое было рассчитано до 2023-о года, было расторгнуто.

Напомним, что в следующем сезоне в коллективе будет новый состав пилотов.

Олег Шумейко-младший
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