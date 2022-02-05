Хэмилтон продолжит выступать в Формуле-1
«Я вернулся». Хэмилтон намекнул на продолжение карьеры в Формуле-1
Семикратный чемпион мира прервал молчание
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон намекнул на продолжение карьеры в Формуле-1.
«Я уходил. Теперь я вернулся!»
После поражения в прошлом сезоне Льюис Хэмилтон прекратил любые контакты с прессой, из-за чего в СМИ начали появляться предположения о том, что семикратный чемпион мира может закончить карьеру.
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