Бадминтонист Почтарев показал, чем в Олимпийской деревне питаются спортсмены
Почтарев: «Выступление считаю неудовлетворительным, но на данный момент я лучше не мог»
Артем признал, что соперник на Играх-2020 был сильнее
07:49
Артем Почтарев / Фото: facebook.com/ukrainianbadminton
Украинский бадминтонист Артем Почтарев прокомментировал свое поражение малазийцу Ли Зий Цзя в первом матче Олимпийских игр в Токио. Слова спортсмена приводит НОК Украины.
«100% малазиец оказался сильнее. Перед Играми он выиграл престижный турнир, где собираются все 32 по рейтингу сильнейших игрока, так что этот спортсмен – претендент на медаль, на какую не могу сказать. Ни для кого не секрет, что в последнее время у меня была операция, а в течение года многие травмы. Все это не дает нормально выступать, даже готовиться. Перед турниром, настроение было положительное, ведь не зря я 2 года отбирался на олимпийские игры, отбор был сложным. Выступление считаю неудовлетворительным, но на текущий момент я лучше не мог, но хотелось».
Напомним, также в своем первом матче на Олимпийских играх проиграла украинка Мария Улитина.
Комментарии 0