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Почтарев: «Выступление считаю неудовлетворительным, но на данный момент я лучше не мог»

Артем признал, что соперник на Играх-2020 был сильнее

Olympics Токио-2020
07:49
Почтарев: «Выступление считаю неудовлетворительным, но на данный момент я лучше не мог»
Артем Почтарев / Фото: facebook.com/ukrainianbadminton

Украинский бадминтонист Артем Почтарев прокомментировал свое поражение малазийцу Ли Зий Цзя в первом матче Олимпийских игр в Токио. Слова спортсмена приводит НОК Украины.

«100% малазиец оказался сильнее. Перед Играми он выиграл престижный турнир, где собираются все 32 по рейтингу сильнейших игрока, так что этот спортсмен – претендент на медаль, на какую не могу сказать. Ни для кого не секрет, что в последнее время у меня была операция, а в течение года многие травмы. Все это не дает нормально выступать, даже готовиться. Перед турниром, настроение было положительное, ведь не зря я 2 года отбирался на олимпийские игры, отбор был сложным. Выступление считаю неудовлетворительным, но на текущий момент я лучше не мог, но хотелось».

Напомним, также в своем первом матче на Олимпийских играх проиграла украинка Мария Улитина.

Карен Агабекян
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