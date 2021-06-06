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﻿«Киев-Баскет» – бронзовый призер Суперлиги

Киевляне автоматически завоевали медали благодаря лучшей позиции в регулярке

Баскетбол Суперлига
6 июня 19:58
﻿«Киев-Баскет» – бронзовый призер Суперлиги
Фото: Киев-Баске

После поражения в пятом матче полуфинальной серии плей-офф от «Запорожья» «Киев-Баскет» стал бронзовым призером Суперлиги.

«Киев-Баскет» опередил «Днепр» в борьбе за бронзу, поскольку они были выше в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Напомним, 9 июня в Каменском «Прометей» и «Запорожье» начнут финальную серию.

Карен Агабекян
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Теги

Запорожье Киев-Баскет

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