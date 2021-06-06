Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
«Киев-Баскет» – бронзовый призер Суперлиги
Киевляне автоматически завоевали медали благодаря лучшей позиции в регулярке
Фото: Киев-Баске
После поражения в пятом матче полуфинальной серии плей-офф от «Запорожья» «Киев-Баскет» стал бронзовым призером Суперлиги.
«Киев-Баскет» опередил «Днепр» в борьбе за бронзу, поскольку они были выше в турнирной таблице регулярного чемпионата.
Напомним, 9 июня в Каменском «Прометей» и «Запорожье» начнут финальную серию.
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