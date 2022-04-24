«16 швов и чудом не умер от потери крови». Легенда «Азовмаша» рассказал, как выбрался из ада в Мариуполе

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Экс-баскетболист «Азовмаша» Петр Подтыкан поведал свою историю, как он раненый выбирался из-под обстрелов в Мариуполе:



Я живой но немножечко ранен. И я теперь верю в чудеса!

И расскажу свою историю.

Я находился у Оли дома на ул. Строителей в районе 1000 мелочей. В городе к этому времени небыло ничего ( связи,света, воды и газа)

12 марта град летел к нам в квартиру и ЧУДОМ врезался в тополь перед окнами и встрял в землю перед подъездом наш балкон ударной волной вместе с рамами и стеклами влетел в квартиру . Меня ранило в руку (рваная рана ), в ногу ( сквозное) и в бок (тут посерьезнее ) и ЧУДОМ все кости целы. ЧУДОМ моя Оля не пострадала. Истекая кровью хотел бежать на дорогу ( в надежде встретить военных и отвезти меня в больницу) Чудом мне помог сосед Дима, которого я знал 2 дня он повез меня в больницу . ЧУДОМ прибежал еще сосед и сказал где работает госпиталь (до этого днем я проходил мимо 3 горбольници и она было разбита. В больнице меня зашили(16 швов) это было вечером провел ночь на каталке в коридоре и утром попросили идти домой( я врачей понимаю т. к. мест нет и есть более серьезные ранения и постоянно привозили раненых) ЧУДОМ не умер от потери крови.нужны были бинты и антибиотики(взять было неоткуда) опять же ЧУДОМ Оля нашла все необходимое ( а надо было много на 3 раны).Опять же ЧУДОМ т.к. на десятый день нужно было снимать швы к нам в подвал спустилась акушер-гинеколог Елена(работала в 3 больнице,фамилию к сожалению не помню).Она при свете фонариков от телефона сняла швы при помощи косметических ножниц и пинцета. Пролежал в подвале 3 недели (т. к. квартира разбита а на улице минусовая температура). Я не хотел уезжать по причине, что на левом оставалась моя мама и сестра (связи нет и проезд был закрыт) и когда уже все заканчивалось ( медикаменты,еда,вода и нервы) решили все-таки уезжать. И ЧУДОМ во дворе среди 7 машин моя и еще одного(у него без стекол) уцелели . И мы вместе с семьей Воробьева с 2 детьми, всемером, на моей машине, на 1 скорости ( все-таки она была неисправна и еле завелась) выехали недалеко за город в Мелекино. 4 апреля поехал в больницу пос. Мангуш показать ранения врачу,сделали рентген оказалось у меня осколок в боку .Местный врач решил его доставать разрезал (разковырял) делал 5 снимков в итоге оказалось он слишком глубоко и он не сможет его достать и опять 7 швов. И опять же ЧУДОМ я 21 апреля попал в город ( город закрыт, никого не пускают и требуют какую-то фильтрацию) и попал к себе на Кирово (дом и квартира моя сгорела), и проехал ЧУДОМ на левый берег (вокруг Мариуполя заехал с другой стороны),и увиделся с мамой и сестрой ( с ними все в порядке) и выехал ЧУДОМ обратно в Мелекино.

В итоге моя квартира сгорела Олина разграблена (пока мы были в Мелекино) и мой любимый город Мариуполь уничтожен .

Но я для чего-то выжил, значит будем жить и думать что теперь с этим всем делать.

Я ничего этим постом не прошу, у меня все нормально. Огромное спасибо друзьям, и моим кумовьям, и неравнодушным людям, которые помогали кто чем может медикаментами,водой,едой,пледами,словами поддержки.