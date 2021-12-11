17 побед подряд. «Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы»

MVP матча – Иван Ткаченко

«Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы» / фото - ФБУ

«Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 90:76.

Самым результативным игроком поединка стал защитник «Мавп» Иван Ткаченко, набравший 17 очков, 5 подборов и 2 перехвата, при 1 фоле. У «Прометея» лучшим стал Миро Билан. В его активе 16 очков, 6 подборов и 2 передачи.

«Прометей» идет на серии из 17-и побед кряду и занимает первое место таблицы Суперлиги. «Черкасские Мавпы» расположились на последней строчке, имея только 4 победы после 19-и проведенных матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Прометей» 76:90 (13:19, 23:22, 22:29, 18:20)

«Мавпы»: Ткаченко 17 + 5 подборов + 2 перехвата, Максвелл 15 + 7 подборов – 3 потери, Дугат 11 + 4 перехвата – 5 потерь, Кольченко 7, Сергеев 0 – старт, Гемилтон 13, Первис 9, Приймак 4, Конате 0, Попов 0

«Прометей»: Кеннеди 16 + 7 подборов + 3 передачи, Харрисон 15 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери, Петров 0, Сидоров 6, Эванс 2 — старт, Билан 16 + 6 подборов – 3 потери, Лукашов 10 + 8 передач + 4 подбора, Доу 8, Беликов 8.

Напомним, в параллельном матче «Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье».