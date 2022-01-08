Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
18 очков и 10 подборов. Лень провел лучший матч в сезоне за «Сакраменто»
Украинский центровой «Кингз» оформил дабл-дабл в игре против «Денвера»
08 января 08:58
Алексей Лень / Фото - today.i-n24.comУкраинский центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень провел свой самый результативный матч в текущем сезоне НБА, набрав 18 очков в поединке против «Денвер Наггетс» (111:121).
28-летний украинец записал в свой актив дабл-дабл. К 18 набранным очкам он добавил еще 10 подборов и 2 передачи. Всего на площадке Лень провел почти 28 минут. Предыдущий рекорд результативности Алексея в сезоне-2021/22 – 12 очков.
Отметим, что ему удавалось достичь этого показателя четыре раза за карьеру.
Обзор матча «Сакраменто» – «Денвер»:
Результаты игрового дня НБА.
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