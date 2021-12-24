Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр 67:80 Окончен
18:00 Прометей - Харьковские Соколы 90:74 Окончен
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 68:85 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»

Подопечные Дмитрия Болдаева идут на 5-м месте таблицы Суперлиги
Баскетбол Суперлига
19:59
23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»
«Днепр» добыл уверенную победу над «Запорожьем» / фото - ФБУ

БК «Днепр» добыл уверенную победу над «Запорожьем» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 80:67.

Самым результативным игроком матча стал Вячеслав Кравцов, набравший 23 очко, 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, при 1-й потере. Среди игроков «Запорожья» отметился американский центровой Эван Максвелл. В его активе 10 очков, 8 подборов и 1 блок-шот, при 2-х потерях и 4-х фолах.

В таблице подопечные Дмитрия Болдаева идут на 5-м месте, имея 12 побед после 21-го матча. «Запорожье» занимает 7-ю строчку с 11-ю победами в 22-х матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Днепр» – 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)

«Запорожье»: Френсис 4 + 8 подборов + 4 передачи, Джозеф 17 + 5 подборов + 5 передач, Мальчевський 10 + 6 подборов, Титов 8, Максвелл 20 + 8 подборов – старт; Михеев 5, Морозов 3.

«Днепр»: Купер 2 + 7 передач + 6 подборов, Санон 14 + 5 передач, Крутоус 14 + 5 подборов, Павлов 10 + 5 подборов, Кравцов 23 + 8 подборов – старт; Шундель 0, Колдомасов 0, Бобров 0, Тимофеенко 5 + 6 подборов, Загреба 7, Зотов 5.

Напомним, в параллельном матче «Прометей» добыл 21-ю победу кряду.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Днепр (баскетбол) Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Запорожье» уверенно расправилось с «Тернополем»
«Запорожье» уверенно расправилось с «Тернополем»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 15:59
«Химик» в концовке матча вырвал победу у «Днепра»
«Химик» в концовке матча вырвал победу у «Днепра»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 15:57
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
Баскетбол Суперлига
17 декабря 21:59
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне
Баскетбол Суперлига
17 декабря 19:57
«Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр»
«Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр»
Баскетбол Суперлига
12 декабря 16:55
«Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье»
«Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье»
Баскетбол Суперлига
11 декабря 16:04

Новости: Баскетбол

«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
Суперлига
21:10
«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами»
«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами»
Суперлига
20:10
23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»
23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»
Суперлига
19:59
Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19
Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19
НБА
09:57
«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
НБА
08:10
Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Еврокубки
07:30
Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
НБА
23 декабря 22:50
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
В Украине
23 декабря 20:59
Майки игроков сборной Украины выставили на благотворительный аукцион
Майки игроков сборной Украины выставили на благотворительный аукцион
23 декабря 20:48
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости