23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»

Подопечные Дмитрия Болдаева идут на 5-м месте таблицы Суперлиги

«Днепр» добыл уверенную победу над «Запорожьем» / фото - ФБУ

БК «Днепр» добыл уверенную победу над «Запорожьем» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 80:67.

Самым результативным игроком матча стал Вячеслав Кравцов, набравший 23 очко, 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, при 1-й потере. Среди игроков «Запорожья» отметился американский центровой Эван Максвелл. В его активе 10 очков, 8 подборов и 1 блок-шот, при 2-х потерях и 4-х фолах.

В таблице подопечные Дмитрия Болдаева идут на 5-м месте, имея 12 побед после 21-го матча. «Запорожье» занимает 7-ю строчку с 11-ю победами в 22-х матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Днепр» – 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)

«Запорожье»: Френсис 4 + 8 подборов + 4 передачи, Джозеф 17 + 5 подборов + 5 передач, Мальчевський 10 + 6 подборов, Титов 8, Максвелл 20 + 8 подборов – старт; Михеев 5, Морозов 3.

«Днепр»: Купер 2 + 7 передач + 6 подборов, Санон 14 + 5 передач, Крутоус 14 + 5 подборов, Павлов 10 + 5 подборов, Кравцов 23 + 8 подборов – старт; Шундель 0, Колдомасов 0, Бобров 0, Тимофеенко 5 + 6 подборов, Загреба 7, Зотов 5.

Напомним, в параллельном матче «Прометей» добыл 21-ю победу кряду.