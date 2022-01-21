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02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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24-я победа подряд. «Прометей» с разницей в +30 уничтожил «Химик»

Ди Джей Кеннеди – MVP матча
Баскетбол Суперлига
20:13
24-я победа подряд. «Прометей» с разницей в +30 уничтожил «Химик»
«Химик» – «Прометей» / фото - ФБУ

«Прометей» разгромно победил «Химик» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 92:62.

Самым результативным игроком поединка стал американский защитник «Прометея» Ди Джей Кеннеди, набравший 15 очков, 3 подбора и 2 передачи, при 3-х фолах. Среди хозяев лучшим стал Александр Ковляр (10 очков, 3 подбора, 6 передач, 1 перехват).

В таблице Суперлиги «Прометей» безоговорочно занимает первую строчку с 24-я победами в активе. «Химик» расположился на 7-й строчке с 12-ю победами после 25-и матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Химик» – «Прометей» – 62:92 (15:15, 9:35, 20:23, 18:19)

«Химик»: Эдвин (2 очки), Моррис (8), Ковляр (10), Рябчук (0), Антипов (4) + 4 подбора, Спенсер (5), Джонс (8 + 4 подбора), Козак (8), Сорочан (6), Завадский (4), Клевзуник (0), Мироненко (7).

«Прометей»: Харрисон (13 + 5 подборов), Билан (1 + 6 подборов), Липовий (9 + 9 подборов), Кеннеди (15 + 3 подбора), Сидоров (11), Доу Дж. (12), Мишула (11), Лукашов (8 + 6 подборов), Тихонов (6), Климов (6).

Напомним, матч «Прометея» против «Одессы» перенесен.

 

 

Михаил Рыбак
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