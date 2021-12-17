25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»

Подопечные Юшкина идут на 8-м месте Суперлиги

«Одесса» проиграла «Днепру» / фото - ФБУ

«Одесса» проиграла «Днепру» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 80:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Одессы» Томс Лейманис, набравший 25 очков, 3 передачи и 1 перехват при 1-м фоле. У «Днепра» лучшим стал Вячеслав Кравцов. Центровой набрал 17 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват, при 3-х фолах.

В таблице «Одесса» идет на восьмом месте с 8-ю победами после 21-го матча. «Днепр» же расположился на 5-й строчке, имея 11 побед в 19-и матчах сезона.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Одесса» – «Днепр» – 80:87 (21:28, 20:14, 18:20, 21:25)

«Одесса»: Агафонов 18, Келлисон 14, Новиков 4, Носков 2о + 8пд, Марченко 2 – старт; Лейманис 25, Лаурис 8, Фицпатрик 5о + 6пд, Гутман 2.

«Днепр»: Кравцов 17о + 7пд, Купер 14о + 7пд + 10пр, Санон 14, Павлов 13, Крутоус 7 – старт; Тимофеенко 10, Шундель 7, Закурдаев 3, Зотов 2о + 5пд, Загреба.





Напомним, в прошлом матче тура «Химик» прервал победную серию «Соколов».