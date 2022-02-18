28 очков Тыртышника помогли «Киев-Баскету» обыграть «Запорожье»

Киевляне продлили серию поражений подопечных Станислава Овдеенко до пяти матчей

«Киев-Баскет» с боем вырвал победу у «Запорожья» / фото - ФБУ

БК «Киев-Баскет» с боем вырвал победу у «Запорожья» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Поединок завершился со счетом 69:61.

Самым результативным игроком матча стал игрок хозяев Илья Тыртышник, набравший в матче 28 очков, 4 подбора, 2 передачи и 3 перехвата, при 3-х потерях. У «Запорожья» лучшим стал Александр Сизов (19 очков, 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата).

В таблице Суперлиги подопечные Айнарса Багатскиса идут на третьем месте, имея 19 побед после 28-и сыгранных матчей. «Запорожье», с 5-матчевой серией поражений, занимает седьмую строчку (31 матч, 14 побед).

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Киев-Баскет» – «Запорожье» – 69:61 (14:13, 16:15, 17:14, 22:19)

«Киев-Баскет»: Кеффи (7 + 9 передач), Аникиенко (0), Тыртышник (28 + 4 подбора), Ковальов (15 + 6 подборов), Скапинцев (8 + 8 подборов) – старт, Войналович (9), Рубан (2)

«Запорожье»: Титов (6 + 5 подборов), Сизов (19 + 8 подборов), Михеев (6), Морозов (3), Удрас (7 + 11 подборов) – старт, Соколенко (11), Мавьен (9 + 11 подборов).

Напомним, «Запорожье» из-за страха вторжения России покинули два легионера.