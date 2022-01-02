Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
3 января могут приостановить сезон Евролиги
Решение может быть принято из-за новой вспышки коронавируса
Фото: basketnews.com
Источники в Евролиге сообщили, что 3 января состоится телеконференция 13 постоянных участников турнира, на которой могут принять решение о приостановлении сезона, сообщает BasketNews.com.
Причиной для такого решения станет новая вспышка коронавируса COVID-19, ставшая причиной переноса нескольких матчей.
Акционеры Евролиги планируют остановить сезон на 14 дней.
Также клубами будут обсуждены и другие возможные меры по преодолению сложившейся ситуации.
Комментарии 0