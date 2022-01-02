3 января могут приостановить сезон Евролиги

Решение может быть принято из-за новой вспышки коронавируса

Фото: basketnews.com

Источники в Евролиге сообщили, что 3 января состоится телеконференция 13 постоянных участников турнира, на которой могут принять решение о приостановлении сезона, сообщает BasketNews.com.



Причиной для такого решения станет новая вспышка коронавируса COVID-19, ставшая причиной переноса нескольких матчей.

Акционеры Евролиги планируют остановить сезон на 14 дней.

Также клубами будут обсуждены и другие возможные меры по преодолению сложившейся ситуации.