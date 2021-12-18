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30 очков в заключительной четверти не помогли «Кривбассу» избежать поражения с «Будивельником»

MVP матча – Майкл Стоктон
Баскетбол Суперлига
15:54
30 очков в заключительной четверти не помогли «Кривбассу» избежать поражения с «Будивельником»
Фото: пресс-служба Будивельника

«Будивельник» обыграл «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

За три четверти киевляне создали себе комфортный задел в 18 очков. В заключительной десятиминутке «Кривбасс» предпринял попытку вернуться в игру, набрав 33 балла, но все же этого оказалось недостаточно.

Лучшим игроком встречи стал Майкл Стоктон, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 передач.

Как итог – победа «Будивельника», который завершил год на втором месте в турнирной таблице. «Кривбасс» – девятый.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Будивельник» – «Кривбасс» 82:73 (17:12,21:15, 20:13, 24:33)

«Будивельник»: Браун 6, Стоктон 18+15 передач, Близнец 5+6 подборов, Апшоу 11+6 подборов, Гордон 24+9 подборов – старт; Рэндл 12, Конев 6, Прокопенко 0, Кобец 0

«Кривбасс»: Юмипиг 13, Артамонов 17, Попович 13 + 7 подборов, Мотли 1, Вукович 8 – старт; Коренюк 12+10 подборов, Латкович 5, Фролов 4, Бондарчук 0, Старцев 0

Сергей Остапенко
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