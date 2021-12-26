33 очка Карри обеспечили победу «Голден Стэйт» над «Финиксом», «Лейкерс» проигрывают свой пятый матч подряд
«Нью-Йорк» – «Атланта» 101:87 (30:21, 31:30, 20:15, 20:21)
«Нью-Йорк»: Рэндл (25 + 12 подборов), Фурнье (15), Уокер (10 + 10 подборов + 12 передач), Барретт (9), Робинсон (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Граймс (15), Топпин (13), Беркс (5), Гибсон (5), Муни (0), Холл (0).
«Атланта»: Райт (20), Коллинз (20 + 8 подборов), Реддиш (10), Богданович (8), Капела (6 + 9 подборов) – старт; Мэйс (11), Дженг (6), Джонсон (4 + 7 подборов), Стивенсон (2), Barber (0), М. Хилл (0).
«Милуоки» – «Бостон» 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (36 + 12 подборов), Холидэй (17), Миддлтон (17 + 7 передач), Казинс (9 + 8 подборов), Аллен (2) – старт; Портис (16 + 10 подборов), Мэттьюз (9), Хилл (5), Дивинченцо (3), Коннотон (3).
«Бостон»: Браун (25), Тейтум (25 + 9 подборов), Смарт (19 + 7 передач), Р. Уильямс (11 + 14 подборов), Лэнгфорд (5) – старт; Притчард (16), Паркер (9), Эрнангомес (3).
«Финикс» – «Голден Стэйт» 107:116 (27:33, 35:25, 22:26, 23:32)
«Финикс»: Пол (21 + 8 передач), Эйтон (18 + 7 подборов), Бриджес (17), Букер (13), Краудер (8) – старт; К. Джонсон (11), Макги (8 + 7 подборов), Пэйн (7 + 5 потерь), Шэмет (4).
«Голден Стэйт»: Карри (33 + 6 передач), Портер (19), Пэйтон (14 + 8 подборов), Грин (8 + 8 подборов + 10 передач), Луни (8 + 10 подборов) – старт; Куминга (12), Бьелица (10), Уизерспун (6), Тоскано-Андерсон (4), Чиозза (2).
«Лейкерс» – «Бруклин» 115:122 (23:38, 39:28, 20:36, 33:20)
«Лейкерс»: Джеймс (39 + 9 подборов + 7 передач), Хортон-Такер (14), Уэстбрук (13 + 12 подборов + 11 передач), Эллингтон (3), Ховард (2) – старт; Монк (20), Энтони (17 + 11 подборов), Джонсон (7), Коллисон (0).
«Бруклин»: Харден (36 + 10 подборов + 10 передач), Миллс (34 + 7 передач), Браун (16), Бембри (15), Клэкстон (9 + 5 блок-шотов) – старт; Джонсон (8), Картер (2), Гэллоуэй (2), Гриффин (0), Миллсэп (0).
«Юта» – «Даллас» 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26)
«Юта»: Митчелл (33), Богданович (25), Конли (22 + 7 подборов), Гобер (10 + 11 подборов), О'Нил (3) – старт; Кларксон (12 + 8 подборов), Уайтсайд (9 + 7 подборов), Гэй (4), Инглс (2 + 6 передач).
«Даллас»: Брансон (27 + 6 передач), Порзингис (27 + 9 подборов), Ниликина (17), Браун (9), Пауэлл (5 + 7 подборов) – старт; Найт (10), Пинсон (9), Браун (6), Крисс (4), Браун (2), Кинг (0).
Видеообзор матча будет доступен позже.
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