Михайлюк не смог помочь «Торонто» обыграть «Бруклин», «Финикс» в овертайме дожал «Портленд»
34 очка «Дюранта» помогли «Бруклину» переиграть «Филадельфию», «Финикс» уничтожил «Вашингтон»
«Нью-Йорк» оказался сильнее «Хьюстона»
«Бруклин» – «Филадельфия» / Фото - marca.comНБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Детройт» 122:113 (32:29, 38:35, 33:27, 19:22)
«Индиана»: Леверт (31), Холидэй (17), Тернер (16 + 7 подборов + 4 блокшотов), Сабонис (12 + 9 подборов), Уанамейкер (6) – старт; Крэйг (5), Бриссетт (9), Битадзе (0), Лэмб (11), Дуарте (15 + 9 подборов)
«Детройт»: Бей (28 + 10 подборов), Каннингем (19), Диалло (12), Стюарт (9 + 9 подборов), Хэйс (2) – старт; Лайлс (10), (0), Джексон (18), Ли (11), Макгрудер (4)
«Бруклин» – «Филадельфия» 114:105 (39:25, 27:23, 19:31, 29:26)
«Бруклин»: Дюрант (34 + 11 подборов + 8 передач), Гриффин (17 + 9 подборов), Клэкстон (17), Миллс (14), Дьюк (6) – старт; Эдвардс (9 + 7 подборов), Шарп (3), Гэллоуэй (3), Томас (11)
«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 9 подборов), Карри (29), Милтон (13), Харрис (11 + 7 подборов), Грин (8) – старт; Драммонд (4), Тайбулл (8), Джо (0)
«Хьюстон» – «Нью-Йорк» 103:116 (30:39, 21:18, 31:27, 21:32)
«Хьюстон»: Тайс (22 + 10 подборов), Тэйт (20 + 6 фолов), Мэтьюз (17 + 7 подборов), Гордон (5 + 9 передач), Брукс (3) – старт; Гаруба (0), Мартин-младший (15), Нваба (2), Шенгюн (1), Огастин (4), Кристофер (14)
«Нью-Йорк»: Фурнье (23), Рэндл (21), Беркс (9 + 9 подборов), Ноэл (0), Роуз (0) – старт; Гибсон (7), Робинсон (17 + 9 подборов), Макбрайд (15 + 9 передач + 4 перехватов), Куикли (24)
«Финикс» – «Вашингтон» 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)
«Финикс»: Шэмет (16), Эйтон (15 + 10 подборов), Пол (12), Бриджес (11), Краудер (10) – старт; Смит (6), Уэйнрайт (2), Джонсон (13), Макги (17 + 8 подборов), Пэйтон (5), Пэйн (11 + 6 фолов - 5 потерь)
«Вашингтон»: Бил (26 - 5 потерь), Холидэй (11), Колдуэлл-Поуп (9), Кузма (4), Гэффорд (0) – старт; Гилл (2), Бертанс (3), Кисперт (6), Авдия (14), Харрелл (12 + 7 подборов), Нето (11)
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