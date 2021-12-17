34 очка «Дюранта» помогли «Бруклину» переиграть «Филадельфию», «Финикс» уничтожил «Вашингтон»

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матч-центр : Баскетбол
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02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
19:00 Будивельник - Николаев 97:80 Окончен
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20:00 БК Одесса - Днепр 78:83 4-я четверть
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02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс 122:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 114:105 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс 103:116 Окончен
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз 118:98 Окончен
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18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет 70:65 Окончен
18:30 Прометей - БК Тернополь 102:77 Окончен
19:00 Химик - Харьковские Соколы 74:72 Окончен
20:00 БК Одесса - Днепр 78:83 4-я четверть
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
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НБА 21/22
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02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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14:00 Будивельник - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев -:- Запланирован

34 очка «Дюранта» помогли «Бруклину» переиграть «Филадельфию», «Финикс» уничтожил «Вашингтон»

«Нью-Йорк» оказался сильнее «Хьюстона»
Баскетбол НБА
07:39
34 очка «Дюранта» помогли «Бруклину» переиграть «Филадельфию», «Финикс» уничтожил «Вашингтон»
«Бруклин» – «Филадельфия» / Фото - marca.com
НБА. Регулярный чемпионат

«Индиана» – «Детройт» 122:113 (32:29, 38:35, 33:27, 19:22)

«Индиана»: Леверт (31), Холидэй (17), Тернер (16 + 7 подборов + 4 блокшотов), Сабонис (12 + 9 подборов), Уанамейкер (6) – старт; Крэйг (5), Бриссетт (9), Битадзе (0), Лэмб (11), Дуарте (15 + 9 подборов)

«Детройт»: Бей (28 + 10 подборов), Каннингем (19), Диалло (12), Стюарт (9 + 9 подборов), Хэйс (2) – старт; Лайлс (10), (0), Джексон (18), Ли (11), Макгрудер (4)


«Бруклин» – «Филадельфия» 114:105 (39:25, 27:23, 19:31, 29:26)

«Бруклин»: Дюрант (34 + 11 подборов + 8 передач), Гриффин (17 + 9 подборов), Клэкстон (17), Миллс (14), Дьюк (6) – старт; Эдвардс (9 + 7 подборов), Шарп (3), Гэллоуэй (3), Томас (11)

«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 9 подборов), Карри (29), Милтон (13), Харрис (11 + 7 подборов), Грин (8) – старт; Драммонд (4), Тайбулл (8), Джо (0)


«Хьюстон» – «Нью-Йорк» 103:116 (30:39, 21:18, 31:27, 21:32)

«Хьюстон»: Тайс (22 + 10 подборов), Тэйт (20 + 6 фолов), Мэтьюз (17 + 7 подборов), Гордон (5 + 9 передач), Брукс (3) – старт; Гаруба (0), Мартин-младший (15), Нваба (2), Шенгюн (1), Огастин (4), Кристофер (14)

«Нью-Йорк»: Фурнье (23), Рэндл (21), Беркс (9 + 9 подборов), Ноэл (0), Роуз (0) – старт; Гибсон (7), Робинсон (17 + 9 подборов), Макбрайд (15 + 9 передач + 4 перехватов), Куикли (24)


«Финикс» – «Вашингтон» 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)

«Финикс»: Шэмет (16), Эйтон (15 + 10 подборов), Пол (12), Бриджес (11), Краудер (10) – старт; Смит (6), Уэйнрайт (2), Джонсон (13), Макги (17 + 8 подборов), Пэйтон (5), Пэйн (11 + 6 фолов - 5 потерь)

«Вашингтон»: Бил (26 - 5 потерь), Холидэй (11), Колдуэлл-Поуп (9), Кузма (4), Гэффорд (0) – старт; Гилл (2), Бертанс (3), Кисперт (6), Авдия (14), Харрелл (12 + 7 подборов), Нето (11)

Владимир Кириченко
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