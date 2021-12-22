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Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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НБА 21/22
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

34 очка Леброна не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс», «Майами» разгромил «Индиану»

«Даллас» нанес поражение «Миннесоте»

Баскетбол НБА
08:21
34 очка Леброна не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс», «Майами» разгромил «Индиану»
«Лейкерс» – «Финикс» / Фото - oswegocountynewsnow
НБА. Регулярный чемпионат    

«Майами» – «Индиана» 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27)

«Майами»: Робинсон (26), Струс (18 + 7 подборов), Винсент (13), Лаури (8 + 11 подборов + 12 передач), Дедмон (5 + 8 подборов) - старт; Хаслем (3), Зи (16), Юртсевен (8 + 13 подборов + 6 фолов), Хирро (26), Гарретт (2)

«Индиана»: Леверт (17), Сабонис (12), Тернер (9 + 7 подборов), Холидэй (7), Брогдон (1) - старт; Джексон (6), Крэйг (5), Бриссетт (14), Битадзе (2), Уанамейкер (2), Лэмб (2), Мартин (2), Дуарте (17)


«Нью-Йорк» – «Детройт» 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)

«Нью-Йорк»: Фурнье (22), Рэндл (21 + 11 подборов - 6 потерь), Уокер (21 + 8 подборов), Беркс (8 + 7 подборов), Ноэл (2) - старт; Селден (5), Гибсон (9), Робинсон (17 + 14 подборов), (0)

«Детройт»: Бей (15 + 7 подборов), Джозеф (15), Диалло (10 + 5 перехватов), Стюарт (9 + 11 подборов), Каннингем (7 + 9 подборов + 8 передач - 5 потерь) - старт; Лайлс (13), Гарза (0), Джексон (3), Ли (16), Макгрудер (3)


«Новый Орлеан» – «Портленд» 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (28 + 8 подборов + 8 передач), Харт (20), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Грэм (10), Джонс (3) - старт; Темпл (0), Эрнангомес (13), Саторански (0), Александер-Уокер (27), Мерфи (0)

«Портленд»: Лиллард (39 + 7 передач), Нуркич (17), Пауэлл (16), Нэнс-младший (10 + 4 перехватов), Снелл (0) - старт; Ковингтон (7), Уотфорд (0), МакЛемор (6), Саймонс (2)

«Даллас» – «Миннесота» 114:102 (34:35, 27:15, 27:28, 26:24)

«Даллас»: Брансон (28), Финни-Смит (19), Пауэлл (15 + 8 подборов), Браун (12 + 11 подборов), Ниликина (5) - старт; (6 + 8 подборов), Марьянович (10), Браун (4), Берк (8 + 7 передач), Маклафлин (0), (7 + 4 перехватов)

«Миннесота»: Таунс (26 + 14 подборов + 7 передач - 5 потерь), Бизли (22), Расселл (14 + 12 передач), Макдэниэлс (11 + 8 подборов), Больмаро (0) - старт; Найт (3), Лэйман (3), Рид (11), Маклафлин (4), Науэлл (8)


«Лейкерс» – «Финикс» 90:108 (25:24, 27:30, 21:31, 17:23)

«Лейкерс»: Джеймс (34 + 7 подборов), Уэстбрук (22 + 10 подборов - 7 потерь), Эллингтон (3), Хортон-Такер (3), Джордан (1 + 8 подборов) - старт; Энтони (7), (2), Ариза (12), Хафф (0), Рондо (0), Томас (3), (3)

«Финикс»: Букер (24 + 9 подборов + 7 передач - 5 потерь), Эйтон (19 + 11 подборов), Бриджес (14), Пол (11 + 9 передач), Краудер (3) - старт; Смит (0), Уэйнрайт (0), Джонсон (14 + 8 подборов), Макги (10 + 10 подборов), Пэйн (10), Шэмет (3)

Владимир Кириченко
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