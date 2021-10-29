36 очков Карри не хватило «Голден Стэйт» для победы над «Мемфисом», «Юта» разгромила «Хьюстон»
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Атланта» 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)
«Вашингтон»: Бил (27 + 8 подборов + 8 передач), Харрелл (25 + 13 подборов), Кузма (21 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (21 + 8 подборов), А. Холидэй (7) – старт; Бертанс (10), Нето (6), Авдия (5), Кисперт (0).
«Атланта»: Коллинз (28 + 12 подборов), Янг (15 + 13 передач), Богданович (14), Капела (11), Хантер (10) – старт; Реддиш (20), Галлинари (6), Уильямс (5), Райт (2), Дженг (0), Хертер (0).
«Филадельфия» – «Детройт» 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)
«Филадельфия»: Эмбиид (30 + 18 подборов), Харрис (17), Макси (16 + 6 передач), Сет Карри (12), Грин (0) – старт; Милтон (13), Ньянг (8), Коркмаз (7), Тайбулл (5), Драммонд (2).
«Детройт»: Бей (19), Грант (14), Хэйс (9), Джош Джексон (7), Стюарт (4) – старт; Олиник (14), Джозеф (9), Лайлс (9), Джексон (9), Гарза (6), Диалло (2).
«Чикаго» – «Нью-Йорк» 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)
«Чикаго»: Лавин (25), Вучевич (22 + 8 подборов + 6 передач), Дерозан (20), Болл (6), Уильямс (6) – старт; Карузо (10 + 6 передач), Грин (5), Браун (5), Джонсон (2), Брэдли (2), Досунму (0).
«Нью-Йорк»: Уокер (21), Барретт (20), Рэндл (13 + 16 подборов + 9 передач), Фурнье (10), Робинсон (9) – старт; Роуз (12), Беркс (6), Гибсон (6), Топпин (5), Куикли (2).
«Хьюстон» – «Юта» 91:122 (18:32, 22:29, 32:31, 19:30)
«Хьюстон»: Вуд (16 + 7 подборов), Грин (13), Тайс (7), Тэйт (7), Портер (5) – старт; Шенгюн (14), Гордон (8), Огастин (6), Кристофер (4), Нваба (4), Мартин (4), Брукс (3), Гаруба (0).
«Юта»: Богданович (19), Гобер (16 + 14 подборов), Митчелл (15 + 6 передач), О'Нил (7), Конли (6) – старт; Кларксон (16), Инглс (14), Паскалл (13), Уайтсайд (10), Батлер (4), Форрест (2), Фиттс (0), Хьюз (0).
«Даллас» – «Сан-Антонио» 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)
«Даллас»: Дончич (25 + 7 потерь), Финни-Смит (14 + 8 подборов), Пауэлл (11), Буллок (7), Хардуэй (6) – старт; Брансон (19 + 7 подборов), Клебер (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Ниликина (6), Коули-Стайн (4).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (23 + 10 подборов + 8 передач), Пелтль (14 + 13 подборов), Уокер (14), Джонсон (10), Уайт (9 + 7 передач) – старт; Форбс (15), Васселл (7), Юбэнкс (5), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0).
«Голден Стэйт» – «Мемфис» 101:104 OT (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)
«Голден Стэйт»: Карри (36 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уиггинс (16), Пул (9 + 6 потерь), Грин (4 + 12 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов + 5 потерь), Луни (4) – старт; Ли (14), Портер (8), Бьелица (4), Тоскано-Андерсон (4), Игудала (2), Пэйтон (0).
«Мемфис»: Морэнт (30 + 7 подборов + 5 потерь), Бэйн (19), Джарен Джексон (15 + 8 подборов), Адамс (12 + 7 подборов), Мелтон (7) – старт; Андерсон (8 + 9 подборов), Джонс (5), Уильямс (4), Тиллман (4), Кончар (0).
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