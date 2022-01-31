Невероятный пас Ламело Болла и мощный данк-мельница Бриджеса вошли в топ-10 дня НБА
36 очков Янга принесли победу «Атланте» над «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Милуоки»
«Юта» была разбита «Миннесотой»
«Атланта» – «Лейкерс» / Фото - archysportНБА. Регулярный чемпионат
«Атланта» – «Лейкерс» 129:121 (34:33, 28:38, 29:30, 38:20)
«Атланта»: Янг (36 + 12 передач – 6 потерь), Коллинз (20 + 11 подборов), Капела (15 + 9 подборов), Хантер (9), Хертер (5) – старт; Галлинари (4), Оконгву (16), Уильямс (9), Богданович (10), Райт (5)
«Лейкерс»: Монк (33 + 10 подборов), Дэвис (27), Уэстбрук (20 + 7 подборов + 12 передач), Джонсон (10), Брэдли (4 + 6 фолов) – старт; Энтони (11), Бэйзмор (0), Ховард (2), Ривз (6), Хортон-Такер (8)
«Шарлотт» – «Клипперс» 90:115 (25:24, 22:27, 29:33, 14:31)
«Шарлотт»: Болл (23 + 10 передач), Бриджес (18 + 9 подборов), Пламли (10 + 10 подборов), Розир (10), Мартин (8) – старт; Вашингтон (10 + 7 подборов), Смит (0), Букнайт (10)
«Клипперс»: Джексон (19), Моррис (16), Зубац (7 + 10 подборов), Коффи (7), Мэнн (4) – старт; Уинслоу (13 + 8 подборов), Ибака (6), Хартенштейн (7), Бледсоу (3), Кеннард (14 + 10 подборов), Бостон (19), Скрабб (0)
«Чикаго» – «Портленд» 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)
«Чикаго»: Вучевич (24 + 14 подборов), ДеРозан (23 + 10 передач), Лавин (20), Грин (16), Досунму (7 + 11 передач) – старт; МакКинни (0), Хилл (0), Браун мл. (3), Брэдли (10), Уайт (18), Томас (9)
«Портленд»: МакКоллум (29), Пауэлл (22), Саймонс (21), Ковингтон (11 + 7 подборов), Нуркич (11) – старт; Уотфорд (10), Браун (4), Снелл (0), Блевинс (0), Смит-мл. (0), МакЛемор (8)
«Детройт» – «Кливленд» 115:105 (24:29, 25:26, 35:33, 31:17)
«Детройт»: Бей (31), Каннингем (19 + 10 подборов + 10 передач), Стюарт (14 + 12 подборов), Диалло (6), Джозеф (2) – старт; Лайлс (15 + 7 подборов), Джексон (19), Хэйс (4), Макгрудер (5)
«Кливленд»: Гарлэнд (24 + 7 передач), Мобли (18 + 9 подборов), Аллен (15 + 9 подборов), Уэйд (14), Окоро (9) – старт; Лав (8 + 7 подборов), Стивенс (1), Осман (13), Рондо (3), Уиндлер (0)
«Милуоки» – «Денвер» 100:136 (30:33, 27:32, 24:38, 19:33)
«Милуоки»: Адетокумбо (29 + 9 подборов), Холидэй (14 + 8 передач - 5 потерь), Портис (11), Аллен (11), Миддлтон (9 + 7 передач) – старт; Оджелей (0), Мамукелашвили (0), Адетокумбо (0), Нвора (5), Мэттьюз (2), Коннотон (5), Худ (0), ДиВинчензо (7), Уиггинтон (7)
«Денвер»: Гордон (24 + 7 подборов), Йокич (18 + 9 подборов + 15 передач), Моррис (18 + 7 передач), Бартон (15), Грин (2) – старт; Грин (9), Ннаджи (6), Кампаццо (0), Ховард (9), Хайлэнд (13), Риверс (8), Форбс (14), Рид (0)
«Орландо» – «Даллас» 110:108 (23:34, 41:25, 27:29, 19:20)
«Орландо»: Вагнер (18), Энтони (16), Картер (14 + 14 подборов), Бамба (10 + 7 подборов), Саггс (5) – старт; Окики (19), Вагнер (14), Росс (4), Харрис (10)
«Даллас»: Дончич (34 + 12 подборов + 11 передач - 6 потерь), Брансон (15), Финни-Смит (10), Пауэлл (8), Клебер (6) – старт; Буллок (10), Крисс (14 + 4 перехватов), Берк (0), Ниликина (0), Грин (11)
«Миннесота» – «Юта» 126:106 (26:20, 26:28, 40:27, 34:31)
«Миннесота»: Таунс (31 + 11 подборов + 10 передач), Эдвардс (15 - 5 потерь), Маклафлин (12 + 4 перехватов), Бизли (8), Вандербилт (5 + 9 подборов) – старт; Принс (10 + 7 подборов), Макдэниэлс (22), Найт (5), Лэйман (2), Рид (6), Науэлл (10)
«Юта»: Богданович (23), Конли (22 - 5 потерь), О'Нил (9), Уайтсайд (7 + 12 подборов), Инглс (0) – старт; Паскалл (9), Гэй (5), Хьюз (2), Азубуйке (3), Кларксон (17), Батлер (9)
«Финикс» – «Сан-Антонио» 115:110 (23:31, 27:24, 29:36, 36:19)
«Финикс»: Букер (28), Бриджес (26 + 8 подборов), Пол (20 + 8 подборов + 19 передач), Джонсон (11), Бийомбо (10 + 11 подборов) – старт; Уэйнрайт (10), Макги (5 + 7 подборов), Пэйтон (2), Шэмет (3)
«Сан-Антонио»: МакДермотт (24), Уокер (22), Джонсон (16 + 8 подборов), Джонс (15 + 9 передач), Примо (13 - 5 потерь), Васселл (7 + 7 подборов)Юбенкс (6), Лэндейл (5), Эрнангомес (2)
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