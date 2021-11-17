37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Бруклин», «Юта» уничтожила «Филадельфию»
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» – «Голден Стэйт» 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)
«Бруклин»: Харден (24 + 5 потерь), Дюрэнт (19), Браун (14), Миллс (8), Гриффин (4) – старт; Бембри (9), Эдвардс (8), Шарп (4 + 7 подборов), Томас (4), Картер (3), Олдридж (2), Джонсон (0).
«Голден Стэйт»: Карри (37 + 7 подборов), Уиггинс (19), Пул (17 + 5 потерь), Грин (11 + 8 передач), Луни (4) – старт; Куминга (7), Пэйтон (6), Портер (6), Игудала (5), Ли (5), Муди (0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Юта» – «Филадельфия» 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)
«Юта»: Богданович (27), Гобер (15 + 17 подборов + 4 блок-шота), Конли (13 + 7 передач), Митчелл (13), О'Нил (3 + 9 подборов) – старт; Кларксон (20 + 7 подборов), Уайтсайд (10), Паскалл (7), Батлер (3), Инглс (3 + 7 передач), Они (2), Форрест (2), Азубуйке (2).
«Филадельфия»: Милтон (18), Макси (16), Харрис (12), Драммонд (6), Сет Карри (5) – старт; Джо (8 + 8 подборов), Ньянг (7), Коркмаз (6), Бэсси (5), Рид (2).
«Клипперс» – «Сан-Антонио» 106:92 (25:20, 32:33, 26:18, 23:21)
«Клипперс»: Джордж (34 + 9 подборов + 6 потерь), Джексон (21), Бледсоу (11), Зубац (8 + 13 подборов), Батюм (0) – старт; Бостон (13), Хартенштайн (7), Кеннард (7 + 7 подборов), Коффи (5), Скрабб (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (26 + 12 подборов + 9 передач + 5 потерь), Уайт (19), Джонсон (10), Юбэнкс (8 + 10 подборов), Макдермотт (7) – старт; Янг (10), Джонс (6), Уокер (4), Васселл (2), Форбс (0).
Результаты матчей предыдущего игрового дня.