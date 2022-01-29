Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
38 очков Адетокумбо принесли победу «Милуоки» в матче с «Нью-Йорком», «Лейкерс уступили «Шарлотт»
«Клипперс» проиграли «Майами»
«Шарлотт» – «Лейкерс» / Фото - NBAНБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Детройт» 119:103 (39:19, 28:32, 25:24, 27:28)
«Орландо»: Вагнер (24), Бамба (18 + 11 подборов), Энтони (12 + 9 передач), Картер (9 + 11 подборов), Саггс (6) – старт; Окики (17), Скофилд (0), Браздейкис (0), Вагнер (2), Росс (21), Харрис (10)
«Детройт»: Бей (17), Джозеф (10), Каннингем (8), Стюарт (6 + 8 подборов), Диалло (6) – старт; Лайлс (18), Джексон (12), Ли (0), Хэйс (11), Джексон (3), Макгрудер (10), Стэнли (2)
«Атланта» – «Бостон» 108:92 (32:20, 30:27, 18:30, 28:15)
«Атланта»: Коллинз (21 + 9 подборов + 4 блокшотов), Янг (21 + 9 подборов - 5 потерь), Хантер (9), Капела (6 + 7 подборов), Хертер (5) – старт; Галлинари (14), Оконгву (2), Нокс (0), Джонсон (0), Дженг (0), Уильямс (8), Богданович (19), Райт (0), Луваву-Кабарро (3), Мэйс (0)
«Бостон»: Браун (26 + 12 подборов - 7 потерь), Тейтум (20 - 5 потерь), Смарт (17), Уильямс (11 + 10 подборов), Хорфорд (1) – старт; Уильямс (0), Фернандо (2), Хаузер (0), Несмит (2), Шредер (2), Притчард (2), Ричардсон (7), Лэнгфорд (2)
«Шарлотт» – «Лейкерс» 117:104 (31:21, 34:28, 22:36, 30:29)
«Шарлотт»: Бриджес (26 + 8 подборов), Болл (20 + 7 подборов), Розир (20), Пламли (8 + 17 подборов), Мартин (7 + 6 фолов) – старт; Вашингтон (12), Смит (22), Букнайт (2)
«Лейкерс»: Уэстбрук (35), Эллингтон (9), Брэдли (5), Джонсон (4), Джордан (4 + 7 подборов) – старт; Энтони (19), Ариза (3), Бэйзмор (13), Ривз (16 + 8 подборов), Хортон-Такер (6)
«Майами» – «Клипперс» 121:114 (28:19, 29:26, 39:35, 25:34)
«Майами»: Батлер (26 + 9 передач), Винсент (23), Адебайо (20 + 12 подборов), Такер (18), Робинсон (16), Хирро (11)Струс (5), Дедмон (2 + 7 подборов), Мартин (0 + 7 подборов), Батюм (12), Зубац (6), Джексон (13), Мэнн (4), Коффи (15)
«Клипперс»: Кеннард (23), Бледсоу (19), Уинслоу (10 + 10 подборов), Хартенштейн (8), Бостон (4), Скрабб (0)
«Мемфис» – «Юта» 119:109 (31:30, 28:21, 29:27, 31:31)
«Мемфис»: Морэнт (30 + 10 подборов + 10 передач - 6 потерь), Джексон (18 + 6 блокшотов), Бэйн (17), Уильямс (8), Адамс (2 + 7 подборов) – старт; Кларк (22), Тилли (5), Кончар (4), Мелтон (13 + 9 подборов)
«Юта»: Хаус (21), Конли (15), Богданович (13), Кларксон (13), О'Нил (12), Уайтсайд (11 + 8 подборов)Паскалл (10), Гэй (7), Инглс (5), Форрест (2)
«Новый Орлеан» – «Денвер» 105:116 (17:26, 31:24, 30:36, 27:30)
«Новый Орлеан»: Джонс (19 + 7 подборов + 5 перехватов), Эрнангомес (18 + 16 подборов), Харт (16 + 8 подборов), Грэм (15), Темпл (0 + 5 перехватов) – старт; Кларк (0), Маршалл (4), Хэйс (13), Альварадо (2), Александер-Уокер (18)
«Денвер»: Йокич (29 + 13 подборов + 10 передач - 6 потерь), Гордон (20), Моррис (13 + 8 подборов + 8 передач), Риверс (12), Грин (2) – старт; Грин (0), Ннаджи (11), Казинс (6 + 7 подборов), Кампаццо (3), Хайлэнд (6), Форбс (14)
«Оклахома» – «Индиана» 110:113 (30:29, 24:22, 26:22, 20:27, 10:13)
«Оклахома»: Дорт (27 + 8 подборов), Гидди (15 + 10 подборов), Шэй (10), Мэнн (9), Робинсон-Эрл (7) – старт; Диаките (4), Бэйзли (14), Уильямс (5), Мускала (6), Маледон (3), Джером (10)
«Индиана»: Сабонис (24 + 18 подборов + 10 передач - 5 потерь), Холидэй (22), Лэмб (14), Леверт (10), Бриссетт (10 + 7 подборов), Крэйг (8)Тэйлор (8), Стивенсон (7), Дуарте (5 + 7 подборов), Вашингтон (5), Битадзе (0)
«Хьюстон» – «Портленд» 110:125 (20:32, 33:34, 32:25, 25:34)
«Хьюстон»: Вуд (21 + 15 подборов), Мэтьюз (21), Грин (17), Тэйт (12), Гордон (7) – старт; Мартин-младший (17), Шенгюн (4), Огастин (0), Брукс (0), Кристофер (11)
«Портленд»: Саймонс (27), МакКоллум (26), Нуркич (25 + 13 подборов - 6 потерь), Пауэлл (16), Ковингтон (13) – старт; Уотфорд (6), Снелл (0), Смит-мл. (0), МакЛемор (12)
«Сан-Антонио» – «Чикаго» 131:122 (29:35, 34:33, 35:23, 33:31)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (29 + 9 подборов + 12 передач - 5 потерь), Джонсон (23 + 8 подборов), Пелтль (21 + 11 подборов), Уайт (14 + 9 передач), МакДермотт (11) – старт; Юбенкс (4), Джонс (2), Уокер (11), Васселл (11), Примо (5)
«Чикаго»: ДеРозан (32 + 8 передач), Лавин (30), Вучевич (18 + 8 подборов), Досунму (10), Грин (8) – старт; Кук (2), Браун мл. (4 + 7 подборов), Брэдли (0), Уайт (18), Томас (0)
«Финикс» – «Миннесота» 134:124 (40:32, 34:34, 26:27, 34:31)
«Финикс»: Букер (29 + 9 передач), Джонсон (23), Пол (21 + 10 подборов + 14 передач), Бриджес (18), Бийомбо (14 + 12 подборов) – старт; Смит (10 + 6 фолов), Уэйнрайт (2), Пэйтон (0), Шэмет (17)
«Миннесота»: Эдвардс (27 + 10 передач + 4 перехватов), Таунс (23 + 9 подборов), Науэлл (10), Вандербилт (7), Макдэниэлс (4) – старт; Принс (14), Окоги (0), Рид (6), Маклафлин (7), Бизли (28)
«Милуоки» – «Нью-Йорк» 123:108 (39:30, 28:33, 26:25, 30:20)
«Милуоки»: Адетокумбо (38 + 13 подборов), Холидэй (24 + 10 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Аллен (15 + 7 подборов), Портис (5) – старт; Мамукелашвили (3), Хилл (7), Мэттьюз (2), Коннотон (5), ДиВинчензо (4), Уиггинтон (0)
«Нью-Йорк»: Фурнье (25 + 7 подборов), Барретт (23), Рэндл (9 + 11 подборов), Уокер (8 + 7 передач), Робинсон (7) – старт; Топпин (5), Ноэл (5), Беркс (10), Куикли (5), Граймс (11)
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