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4-я победа кряду. «Прометей» разнес «Будивельник»

Подопечные Ронена Гинзбурга лидируют в таблице Суперлиги
Баскетбол Суперлига
10 октября 18:16
4-я победа кряду. «Прометей» разнес «Будивельник»
«Прометей» добыл уверенную победу над «Будивельником» / фото - ФБУ

В домашнем матче 5-го тура Суперлиги «Прометей» добыл уверенную победу над «Будивельником», записав в свой актив 4-ю победу кряду. Матч закончился со счетом 98:69.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Прометея» Д'Анджело Харрисон, который набрал в матче 30 очков, 8 подборов и 5 передач, при 3-х фолах и 1-й потере. Лучшим среди игроков киевлян стал центровой Алек Браун, набравший 16 очков, 10 подборов, 1 передачу и 2 блок-шота.

В таблице Суперлиги подопечные Ронена Гинзбурга идут на 1-м месте, не имея ни одного поражения в текущем сезоне. «Будивельник» занимает 5-ю строчку рейтинга с 3-я победами в 5-м матчах.

Напомним, в параллельных матчах тура «Соколы» обыграли «Тернополь», «Мавпы» уступили «Запорожью», а «Киев-Баскет» с трудом справился с «Днепром».

Михаил Рыбак
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