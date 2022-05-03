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45 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Финиксом»

«Майами» повел в серии с «Филадельфией»
Баскетбол НБА
07:57
45 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Финиксом»
Фото: Getty Images

НБА. Плей-офф. Второй раунд

«Майами» – «Филадельфия» 106:92 (30:22, 20:29, 30:21, 26:20)

«Майами»: Адебайо (24 + 12 подборов), Батлер (15 + 9 подборов), Винсент (10), Такер (10 + 7 подборов), Струс (5) – старт; Хирро (25 + 7 передач), Калеб Мартин (6), Юртсевен (6), Оладипо (5), Дедмон (0).

«Филадельфия»: Харрис (27), Макси (19), Харден (16 + 9 подборов + 5 потерь), Грин (5), Джордан (4) – старт; Коркмаз (9), Рид (4 + 9 подборов), Милтон (4), Тайбулл (2), Бэсси (2), Джо (0), Ньянг (0), Миллсэп (0).

«Финикс» – «Даллас» 121:114 (35:25, 34:31, 27:23, 25:35)

«Финикс»: Эйтон (25 + 8 подборов), Букер (23 + 9 подборов + 8 передач), Пол (19), Бриджес (13 + 7 подборов), Краудер (11 + 8 подборов) – старт; К. Джонсон (17), Пэйн (9), Макги (4), Шэмет (0), Крэйг (0).

«Даллас»: Дончич (45 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Финни-Смит (15), Брансон (13), Буллок (7), Пауэлл (4) – старт; Клебер (19), Динуидди (8), Бертанс (3), Грин (0), Ниликина (0).

Олег Шумейко-младший
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