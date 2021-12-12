5 очков Леня не спасли «Сакраменто» от поражения «Кливленду», «Юта» продлила серию побед до семи матчей
НБА. Регулярный чемпионат
«Клипперс» – «Орландо» 106:104 (23:30, 26:14, 29:31, 28:29)
«Клипперс»: Джексон (25), Кеннард (23), Мэнн (16 + 9 подборов), Зубац (10), М-с Моррис (2) – старт; Уинслоу (9), Бледсоу (8), Бостон (7), Хартенштайн (6).
«Орландо»: Энтони (23), Ф. Вагнер (20), Харрис (14), Бамба (11 + 7 подборов), Картер (2 + 14 подборов + 7 передач) – старт; Росс (22), М. Вагнер (7), Хэмптон (3), Окики (2).
«Вашингтон» – «Юта» 98:123 (24:28, 27:22, 18:31, 29:42)
«Вашингтон»: Бил (21 + 6 потерь), Гэффорд (14 + 11 подборов), Динуидди (12), Авдия (4), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Нето (13), Харрелл (9), Тодд (6), Бертанс (6), Кисперт (6), А. Холидэй (5), Гилл (2), Айяи (0), Уинстон (0).
«Юта»: Митчелл (28), Гобер (20 + 11 подборов), Богданович (16), Конли (11 + 8 передач), О'Нил (3) – старт; Уайтсайд (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Кларксон (11), Инглс (4), Они (3), Гэй (3), Форрест (3), Паскалл (3), Батлер (0).
«Кливленд» – «Сакраменто» 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)
«Кливленд»: Окоро (20), Аллен (19 + 11 подборов), Гарлэнд (16 + 13 передач + 5 потерь), Мобли (15 + 15 подборов), Маркканен (3) – старт; Осман (18), Рубио (15), Лав (11), Уэйд (0).
«Сакраменто»: Фокс (13), Барнс (12), Халибертон (8), Бэгли (7 + 7 подборов), Лень (5) – старт; Хилд (21), Митчелл (14), Дэвис (9), Мету (8), Джонс (5 + 8 подборов), Томпсон (1), Харклесс (0).
«Мемфис» – «Хьюстон» 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)
«Мемфис»: Брукс (25), Бэйн (19), Андерсон (16 + 7 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Адамс (6 + 9 подборов) – старт; Тилли (12), Тиллман (9), Мелтон (4), Калвер (4), Кончар (3), Альдама (2).
«Хьюстон»: Вуд (22 + 11 подборов), Мэтьюз (12), Тайс (8), Тэйт (7), Огастин (3) – старт; Брукс (18 + 6 передач), Шенгюн (15 + 6 передач), Кристофер (12), Мартин (9), Нваба (0).
«Майами» – «Чикаго» 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)
«Майами»: Робинсон (26), Дедмон (20 + 12 подборов), Лаури (16 + 14 передач), Такер (8 + 11 подборов), Винсент (8 + 8 передач) – старт; Хирро (17), Окпала (10), Струс (9), Юртсевен (4), Гарретт (0).
«Чикаго»: Лавин (33 + 7 подборов), Болл (15 + 5 потерь), Браун (10), Вучевич (10 + 8 подборов), Карузо (6) – старт; Маккинни (6), Дотсон (6), Брэдли (4 + 7 подборов), Симонович (2), Джонсон (0), Кук (0).
«Филадельфия» – «Голден Стэйт» 102:93 (23:22, 23:27, 24:24, 32:20)
«Филадельфия»: Эмбиид (26 + 9 подборов), Харрис (16 + 9 подборов), Макси (14), Сет Карри (10), Тайбулл (6) – старт; Милтон (10), Драммонд (9 + 9 подборов), Грин (5), Ньянг (3), Коркмаз (3).
«Голден Стэйт»: Пул (23), Уиггинс (20), Карри (18 + 9 подборов), Луни (9 + 8 подборов), Грин (7) – старт; Портер (5), Пэйтон (4), Бьелица (3), Игудала (2), Куминга (2), Ли (0), Муди (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Сан-Антонио» – «Денвер» 112:127 (29:28, 27:44, 18:31, 38:24)
«Сан-Антонио»: Джонсон (14), Уайт (10), Мюррэй (6 + 5 потерь), Пелтль (6), Макдермотт (0) – старт; Уокер (16), Васселл (15), Форбс (14), Джонс (12 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (10), Янг (7), Юбэнкс (2).
«Денвер»: Йокич (35 + 17 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (19), Гордон (16), Грин (8), Рид (2 + 7 подборов) – старт; Ховард (21), Хайлэнд (16), Кампаццо (8 + 8 передач), Ннаджи (2), Чанчар (0), Грин (0), Корнели (0).
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