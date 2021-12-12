5 очков Леня не спасли «Сакраменто» от поражения «Кливленду», «Юта» продлила серию побед до семи матчей

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Баскетбол (14 событий из 14) показать все
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 124:123 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Даллас Маверикс 106:93 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 105:113 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 90:87 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 95:116 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс 114:123 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Кливленд Кавальерс 106:123 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Детройт Пистонс 109:93 Окончен
05:00 Финикс Санс - Бостон Селтикс 111:90 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Орландо Мэджик 106:104 Окончен
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14:00 Будивельник - БК Запорожье 87:81 Окончен
15:00 Черкасские Мавпы - Прометей 76:90 Окончен
16:00 Кривбасс - Химик 66:63 Окончен
17:00 Николаев - БК Одесса 80:82 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Юта Джаз 98:123 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 113:106 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Сакраменто Кингз 117:103 Окончен
03:00 Майами Хит - Чикаго Буллз 118:92 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс 112:127 Окончен
03:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз 102:93 Окончен
19:00 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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12:00 Харьковские Соколы - БК Тернополь -:- Запланирован
14:00 Днепр - Киев-Баскет -:- Запланирован
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
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19:00 Будивельник - Прометей -:- Запланирован

5 очков Леня не спасли «Сакраменто» от поражения «Кливленду», «Юта» продлила серию побед до семи матчей

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
08:22
5 очков Леня не спасли «Сакраменто» от поражения «Кливленду», «Юта» продлила серию побед до семи матчей
Сакраменто - Кливленд / фото - Yahoo News

НБА. Регулярный чемпионат

«Клипперс» – «Орландо» 106:104 (23:30, 26:14, 29:31, 28:29)

«Клипперс»: Джексон (25), Кеннард (23), Мэнн (16 + 9 подборов), Зубац (10), М-с Моррис (2) – старт; Уинслоу (9), Бледсоу (8), Бостон (7), Хартенштайн (6).

«Орландо»: Энтони (23), Ф. Вагнер (20), Харрис (14), Бамба (11 + 7 подборов), Картер (2 + 14 подборов + 7 передач) – старт; Росс (22), М. Вагнер (7), Хэмптон (3), Окики (2).

«Вашингтон» – «Юта» 98:123 (24:28, 27:22, 18:31, 29:42)

«Вашингтон»: Бил (21 + 6 потерь), Гэффорд (14 + 11 подборов), Динуидди (12), Авдия (4), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Нето (13), Харрелл (9), Тодд (6), Бертанс (6), Кисперт (6), А. Холидэй (5), Гилл (2), Айяи (0), Уинстон (0).

«Юта»: Митчелл (28), Гобер (20 + 11 подборов), Богданович (16), Конли (11 + 8 передач), О'Нил (3) – старт; Уайтсайд (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Кларксон (11), Инглс (4), Они (3), Гэй (3), Форрест (3), Паскалл (3), Батлер (0).

«Кливленд» – «Сакраменто» 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)

«Кливленд»: Окоро (20), Аллен (19 + 11 подборов), Гарлэнд (16 + 13 передач + 5 потерь), Мобли (15 + 15 подборов), Маркканен (3) – старт; Осман (18), Рубио (15), Лав (11), Уэйд (0).

«Сакраменто»: Фокс (13), Барнс (12), Халибертон (8), Бэгли (7 + 7 подборов), Лень (5) – старт; Хилд (21), Митчелл (14), Дэвис (9), Мету (8), Джонс (5 + 8 подборов), Томпсон (1), Харклесс (0).

«Мемфис» – «Хьюстон» 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)

«Мемфис»: Брукс (25), Бэйн (19), Андерсон (16 + 7 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Адамс (6 + 9 подборов) – старт; Тилли (12), Тиллман (9), Мелтон (4), Калвер (4), Кончар (3), Альдама (2).

«Хьюстон»: Вуд (22 + 11 подборов), Мэтьюз (12), Тайс (8), Тэйт (7), Огастин (3) – старт; Брукс (18 + 6 передач), Шенгюн (15 + 6 передач), Кристофер (12), Мартин (9), Нваба (0).

«Майами» – «Чикаго» 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)

«Майами»: Робинсон (26), Дедмон (20 + 12 подборов), Лаури (16 + 14 передач), Такер (8 + 11 подборов), Винсент (8 + 8 передач) – старт; Хирро (17), Окпала (10), Струс (9), Юртсевен (4), Гарретт (0).

«Чикаго»: Лавин (33 + 7 подборов), Болл (15 + 5 потерь), Браун (10), Вучевич (10 + 8 подборов), Карузо (6) – старт; Маккинни (6), Дотсон (6), Брэдли (4 + 7 подборов), Симонович (2), Джонсон (0), Кук (0).

«Филадельфия» – «Голден Стэйт» 102:93 (23:22, 23:27, 24:24, 32:20)

«Филадельфия»: Эмбиид (26 + 9 подборов), Харрис (16 + 9 подборов), Макси (14), Сет Карри (10), Тайбулл (6) – старт; Милтон (10), Драммонд (9 + 9 подборов), Грин (5), Ньянг (3), Коркмаз (3).

«Голден Стэйт»: Пул (23), Уиггинс (20), Карри (18 + 9 подборов), Луни (9 + 8 подборов), Грин (7) – старт; Портер (5), Пэйтон (4), Бьелица (3), Игудала (2), Куминга (2), Ли (0), Муди (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Сан-Антонио» – «Денвер» 112:127 (29:28, 27:44, 18:31, 38:24)

«Сан-Антонио»: Джонсон (14), Уайт (10), Мюррэй (6 + 5 потерь), Пелтль (6), Макдермотт (0) – старт; Уокер (16), Васселл (15), Форбс (14), Джонс (12 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (10), Янг (7), Юбэнкс (2).

«Денвер»: Йокич (35 + 17 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (19), Гордон (16), Грин (8), Рид (2 + 7 подборов) – старт; Ховард (21), Хайлэнд (16), Кампаццо (8 + 8 передач), Ннаджи (2), Чанчар (0), Грин (0), Корнели (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА) Алексей Лень

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