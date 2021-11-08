3 очка Михайлюка не помогли «Торонто» победить «Кливленд», Лень провел весь матч против «Шарлотт» на скамейке запасных
5 очков Леня не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Индианой»
Украинец провел на паркете 20 минут
Алексей Лень / фото - bleacherreport.com
Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» провел на паркете 20 минут.
За это время Лень набрал 5 очков, реализовав 2 двухочковых и 1 штрафной. Выходя со скамейки запасных украинец собрал 5 подборов, отдал 3 передачи и поставил 3 блок-шота. Несмотря на игру центрового, «Кингз» уступили «Пэйсерс» со счетом 91:94.
В матче против «Нового Орлеана» Алексей Лень провел свою лучшую игру в этом сезоне.
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