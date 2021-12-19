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02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
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01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

5 очков Михайлюка не спасли «Торонто» от поражения «Голден Стэйт», «Орландо» неожиданно прервал серию побед «Бруклина»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
07:29
5 очков Михайлюка не спасли «Торонто» от поражения «Голден Стэйт», «Орландо» неожиданно прервал серию побед «Бруклина»
«Торонто» – «Голден Стэйт» / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Хьюстон» 107:116 (30:38, 19:24, 26:26, 32:28)

«Детройт»: Бей (23), Каннингем (21 + 7 подборов + 11 передач), Стюарт (16 + 8 подборов), Хэйс (8 + 10 передач), Диалло (8) – старт; Джексон (12), Гарза (9), Лайлс (6), Ли (4), Джош Джексон (0), Макгрудер (0).

«Хьюстон»: Вуд (21 + 8 подборов), Гордон (18), Мэтьюз (16), Тэйт (11), Кристофер (10 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Нваба (13 + 7 подборов), Мартин (10 + 11 подборов), Шенгюн (9), Огастин (8), Куин (0), Гаруба (0).

«Бостон» – «Нью-Йорк» 114:107 (32:18, 30:29, 24:41, 28:19)

«Бостон»: Тейтум (25 + 9 подборов), Браун (23), Р. Уильямс (15 + 8 подборов), Смарт (4), Несмит (0 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (27), Притчард (16), Кантер Фридом (4 + 8 подборов).

«Нью-Йорк»: Фурнье (32), Уокер (29), Рэндл (20 + 9 подборов + 7 передач), Беркс (19), Ноэл (4 + 8 подборов) – старт; Робинсон (3 + 8 подборов), Гибсон (0), Селден (0).

«Торонто» – «Голден Стэйт» 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)

«Торонто»: Ванвлит (27 + 7 подборов + 12 передач), Барнс (21 + 8 подборов + 6 передач), Буше (11 + 8 подборов), Трент (10), Ануноби (7) – старт; Ачиува (17), Ватанабе (12), Флинн (7), Михайлюк (5), Шэмпени (2), Бонга (0).

«Голден Стэйт»: Куминга (26 + 6 потерь), Ли (14), Луни (12), Тоскано-Андерсон (9 + 10 подборов), Чиозза (3 + 7 передач) – старт; Пэйтон (13 + 9 подборов), Муди (11 + 8 подборов), Бьелица (10), Даутин (2).

«Бруклин» – «Орландо» 93:100 (17:26, 27:24, 22:24, 27:26)

«Бруклин»: Миллс (23), Дьюк (18 + 14 подборов), Гриффин (17 + 7 подборов + 6 передач), Томас (15 + 7 подборов), Эдвардс (9) – старт; Гэллоуэй (4), Харрисон (4), Эннис (3).

«Орландо»: Р. Лопес (20 + 10 подборов + 5 потерь), Харрис (17 + 7 подборов), Окики (15), Ф. Вагнер (14 + 11 подборов + 6 передач), Малдер (7) – старт; Форд (8), Джонсон (7), Гравет (7), Скофилд (5).

«Оклахома-Сити» – «Клипперс» 104:103 (24:19, 33:33, 24:27, 23:24)

«Оклахома-Сити»: Дорт (29), Гилджес-Александер (18 + 6 передач), Гидди (8 + 18 подборов + 10 передач), Робинсон-Эрл (7), Уиггинс (5) – старт; Мэнн (11), Покушевски (10), Бэйзли (10), Уильямс (4 + 7 подборов), Мускала (2), Фэйворс (0).

«Клипперс»: Кеннард (27 + 7 подборов), Мэнн (18 + 7 подборов), Джексон (16 + 10 передач), Уинслоу (9 + 9 подборов), Зубац (4) – старт; Батюм (12), Бледсоу (9), Хартенштайн (8), Коффи (0), Бостон (0).

«Милуоки» – «Кливленд» 90:119 (20:34, 31:28, 18:31, 21:26)

«Милуоки»: Нвора (28 + 11 подборов), Мамукелашвили (17), Хилл (14), Казинс (12 + 12 подборов + 5 перехватов), Смарт (4) – старт; Т. Адетокумбо (7), Оджелей (5 + 7 подборов), Коннотон (3).

«Кливленд»: Гарлэнд (22 + 6 передач), Аллен (14), Уэйд (9), Маркканен (8), Стивенс (8) – старт; Осман (23), Лав (15 + 7 подборов), Рубио (15 + 10 передач), Валентайн (3), Нембард (2), Уиндлер (0), Пангос (0), Дэвис (0).

«Юта» – «Вашингтон» 103:109 (33:27, 20:29, 27:28, 23:25)

«Юта»: Митчелл (32 + 5 потерь), Богданович (18), Гобер (11 + 19 подборов + 6 блок-шотов), Инглс (9), О'Нил (9) – старт; Кларксон (12), Гэй (8), Уайтсайд (3), Форрест (1).

«Вашингтон»: Бил (37 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Гэффорд (12 + 9 подборов), Кузма (8), Динуидди (0 + 7 подборов) – старт; Нето (15 + 7 подборов), Авдия (11 + 7 подборов), Харрелл (11), А. Холидэй (2), Бертанс (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Святослав Михайлюк Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

Комментарии 1

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19 декабря 2021г. 07:46
Ви хоть інколи читаєте, те що пишите??? «Торонто»  обіграли «Голден Стейт» з рахунком 119:100. Про яке взагалі спасіння йде мова в заголовку??? Найміть будь ласка нарешті адекватного редактора стрічки новин, такі ляпи кожного тижня!:|:|:|:|:|:|:|:|
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