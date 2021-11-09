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Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
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Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту», «Бруклин» неожиданно уступил «Чикаго»

«Денвер» разобрался с «Майами», «Лейкерс» с великолепным Дэвисом победили «Шарлотт»
Баскетбол НБА
08:10
50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту», «Бруклин» неожиданно уступил «Чикаго»
Фото: goldenstateofmind.com

НБА. Регулярный чемпионат  

«Филадельфия» – «Нью-Йорк» 96:103 (21:28, 23:30, 25:14, 27:31)

«Филадельфия»: Коркмаз (19), Макси (16 + 9 подборов), Сет Карри (14 + 6 передач), Драммонд (14 + 25 подборов), Грин (8) – старт; Ньянг (15), Милтон (10), Рид (0).
«Нью-Йорк»: Рэндл (31 + 12 подборов), Барретт (15 + 10 подборов), Фурнье (11), Уокер (8), Ноэл (6) – старт; Куикли (10), Гибсон (7 + 8 подборов), Роуз (6), Беркс (5 + 7 подборов), Топпин (4).

«Чикаго» – «Бруклин» 118:95 (35:27, 16:30, 25:21, 42:17) 

«Чикаго»: Дерозан (28), Лавин (24), Болл (11), Вучевич (11 + 13 подборов), Грин (11 + 7 подборов) – старт; Досунму (15 + 7 подборов), Джонс (7), Карузо (5), Брэдли (4 + 8 подборов), Браун (2), Джонсон (0), Томас (0). 

«Бруклин»: Дюрант (38 + 10 подборов), Харден (14 + 8 подборов), Харрис (9), Гриффин (2 + 7 подборов), Браун (0) – старт; Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (5), Бембри (4), Картер (2), Шарп (2), Томас (0), Миллсэп (0).

«Мемфис» – «Миннесота» 125:118 OT (34:34, 24:20, 23:38, 32:21, 12:5) 

«Мемфис»: Морэнт (33 + 8 передач), Мелтон (19), Джарен Джексон (14 + 8 подборов), Бэйн (13), Адамс (3) – старт; Кларк (20 + 9 подборов), Андерсон (12 + 9 подборов + 7 передач), Кончар (6), Джонс (5), Тиллман (0). 

«Миннесота»: Расселл (30 + 7 передач), Эдвардс (27), Таунс (25 + 13 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (11 + 7 подборов), Беверли (9) – старт; Рид (8), Бизли (4), Вандербилт (2), Окоги (2), Принс (0). 

«Даллас» – «Новый Орлеан» 108:92 (22:27, 29:20, 27:22, 30:23) 

«Даллас»: Дончич (25 + 5 потерь), Хардуэй (17), Порзингис (12 + 8 подборов), Пауэлл (6 + 8 подборов), Финни-Смит (6) – старт; Брансон (17 + 6 передач), Буллок (12), Ниликина (9), Марьянович (4), Грин (0), Браун (0), Браун (0), Коули-Стайн (0). 

«Новый Орлеан»: Харт (22), Валанчюнас (22 + 11 подборов), Александер-Уокер (18), Темпл (12), Грэм (8 + 10 передач) – старт; Хэйс (10), Льюис (0), Маршалл (0), Саторански (0), Мерфи (0). 

«Денвер» – «Майами» 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26) 

«Денвер»: Бартон (25 + 6 передач), Йокич (25 + 15 подборов + 10 передач), Моррис (14), Грин (13), Гордон (10 + 7 подборов) – старт; Грин (9), Дозьер (7 + 8 подборов), Хайлэнд (6), Ннаджи (2), Риверс (2), Ховард (0), Кампаццо (0). 

«Майами»: Батлер (31 + 8 передач), Робинсон (13), Адебайо (10 + 10 подборов), Такер (6), Лаури (0) – старт; Хирро (11), Дедмон (10), М-ф Моррис (10), Калеб Мартин (3), Винсент (2), Окпала (0), Юртсевен (0). 

«Голден Стэйт» – «Атланта» 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28) 

«Голден Стэйт»: Карри (50 + 7 подборов + 10 передач), Пул (16), Уиггинс (13), Луни (6), Грин (4 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Ли (11), Тоскано-Андерсон (11), Бьелица (7), Игудала (6), Пэйтон (2), Куминга (1), Даутин (0), Муди (0). 

«Атланта»: Янг (28 + 9 передач), Коллинз (19), Богданович (17), Хантер (11), Капела (2) – старт; Хертер (11), Луваву-Кабарро (8), Райт (7), Галлинари (4), Дженг (3), Реддиш (3), Хилл (0). 

«Сакраменто» – «Финикс» 104:109 (28:34, 36:33, 12:31, 28:11) 

«Сакраменто»: Барнс (26 + 6 потерь), Фокс (24 + 5 потерь), Хилд (14), Холмс (7 + 8 подборов), Харклесс (0) – старт; Дэвис (13), Митчелл (12), Джонс (4), Лень (2), Мету (2), Рэмзи (0). 

«Финикс»: Букер (18 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пол (16), Бриджес (16), Макги (6 + 7 подборов), Краудер (5) – старт; Пэйн (24), Камински (10), Шэмет (9), Надер (3), К. Джонсон (2).

«Лейкерс» – «Шарлотт» 126:123 OT (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8)

«Лейкерс»: Дэвис (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Уэстбрук (17 + 12 подборов + 14 передач + 7 потерь), Джордан (10 + 8 подборов), Брэдли (8), Бэйзмор (0) – старт; Энтони (29), Монк (10), Ривз (8), Эллингтон (8), Ховард (4 + 9 подборов), Рондо (0 + 8 передач). 

«Шарлотт»: Розир (29), Болл (25 + 15 подборов + 12 передач), Хэйворд (21), Бриджес (19 + 8 подборов), Пламли (13 + 10 подборов) – старт; Убре (8), Коди Мартин (3), Ричардс (3), Макдэниэлс (2).

Рене Тер Велде
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