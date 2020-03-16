50 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Новым Орлеаном», «Бостон» уступил «Юте» на своей площадке
«Бостон» – «Юта» 109:117 (22:20, 31:34, 26:23, 30:40)
«Бостон»: Тейтум (29), Браун (28 + 7 передач), Уокер (16), Тайс (15 + 11 подборов + 6 передач), Оджелей (0) – старт; Р. Уильямс (14 + 9 подборов), Смарт (5), Г. Уильямс (2), Тиг (0), Притчард (0).
«Юта»: Митчелл (21), Конли (17), Гобер (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), Богданович (12), О'Нил (6) – старт; Кларксон (20), Инглс (14), Фэйворс (6), Ньянг (5).
«Филадельфия» – «Нью-Йорк» 99:96 (20:21, 28:35, 25:26, 26:14)
«Филадельфия»: Харрис (30), Сет Карри (20), Симмонс (16 + 13 подборов + 7 передач), Грин (3), Брэдли (0 + 7 подборов) – старт; Коркмаз (12), Ховард (11 + 12 подборов), Тайбулл (3), Скотт (2), Милтон (2).
«Нью-Йорк»: Рэндл (19 + 15 подборов + 8 передач), Барретт (17 + 8 подборов), Куикли (13), Буллок (12), Ноэл (6 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Беркс (19), Гибсон (10), Топпин (0), Ниликина (0).
«Хьюстон» – «Атланта» 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26)
«Хьюстон»: Оладипо (34), Тэйт (25 + 6 передач), Портер (22 + 8 передач), Браун (8 + 11 подборов), Пэттон (2) – старт; Джонс (9), Мартин (7), Лэмб (0).
«Атланта»: Галлинари (29), Коллинз (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Хертер (16), Снелл (15), Янг (13 + 14 передач + 5 потерь) – старт; Найт (15), Богданович (7), Рондо (4 + 6 передач), Хилл (0).
«Майами» – «Кливленд» 113:98 (37:26, 25:22, 33:28, 18:22)
«Майами»: Батлер (28 + 12 подборов), Олиник (17 + 8 подборов), Робинсон (14), Адебайо (14 + 9 подборов + 6 передач), Нанн (10) – старт; Хирро (15), Игудала (8), Окпала (5), Драгич (2 + 9 передач), Винсент (0), Силва (0).
«Кливленд»: Секстон (21), Нэнс (14 + 9 подборов), Гарлэнд (11 + 5 потерь), Окоро (10), Аллен (8 + 10 подборов) – старт; Макги (16 + 8 подборов), Осман (8 + 7 передач), Уэйд (8), Кук (2), Уиндлер (0).
«Чикаго» – «Оклахома-Сити» 123:102 (42:28, 29:35, 31:16, 21:23)
«Чикаго»: Лавин (40), Маркканен (22), Янг (17 + 9 подборов + 6 передач), Саторански (13 + 7 передач), Уильямс (2) – старт; Картер (9 + 9 подборов), Портер (8), Уайт (4), Арчидиаконо (4), Валентайн (2), Гэффорд (2), Мокока (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (21 + 8 потерь), Браун (20 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Роби (11), Маледон (8), Покушевски (4 + 8 подборов) – старт; Уильямс (14), Джером (11), Джексон (10), Миллер (3).
«Портленд» – «Новый Орлеан» 125:124 (28:34, 22:30, 32:31, 43:29)
«Портленд»: Лиллард (50 + 10 передач), Макколлум (10), Джонс (10), Кантер (10), Ковингтон (9) – старт; Трент (22), Энтони (9 + 6 передач), Худ (3), Литтл (2).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (30 + 5 потерь), Уильямсон (28 + 8 передач), Болл (11 + 17 передач), Бледсоу (11), Адамс (4) – старт; Александер-Уокер (20), Харт (16 + 9 подборов), Хэйс (4), Эрнангомес (0), Льюис (0).
«Лейкерс» – «Миннесота» 137:121 (31:30, 40:40, 31:24, 35:27)
«Лейкерс»: Джеймс (25 + 12 подборов + 12 передач), Шредер (16 + 7 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (12 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Джонс (8) – старт; Харрелл (25 + 6 передач), Кузма (16), Хортон-Такер (16 + 7 подборов), Мэттьюз (6), Маккинни (5), Кейкок (0).
«Миннесота»: Эдвардс (29), Таунс (29 + 7 передач), Рубио (19 + 12 передач), Вандербилт (8), Лэйман (4) – старт; Науэлл (13), Рид (6), Макдэниэлс (5), Эрнангомес (5), Окоги (3).