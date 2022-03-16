60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разбить «Орландо», «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан»
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Мемфис» 102:135 (25:32, 24:42, 21:30, 32:31)
«Индиана»: Хилд (14 + 7 подборов), Брогдон (12), Джексон (9 + 7 подборов), Бриссетт (7), Халибертон (4 + 8 передач) – старт; Смит (15 + 8 подборов), Тэйлор (14 + 8 подборов), Вашингтон (13), Дуарте (5), Стивенсон (5), Сайкс (4).
«Мемфис»: Бэйн (21 + 6 передач), Джарен Джексон (19 + 8 подборов), Адамс (13 + 13 подборов), Брукс (10), Джонс (8 + 10 передач) – старт; Мелтон (18 + 6 передач), Кларк (13), Уильямс (11), Кончар (9), Тиллман (5), Калвер (4), Андерсон (4 + 8 подборов), Тилли (0).
«Орландо» – «Бруклин» 108:150 (30:48, 26:38, 33:30, 19:34)
«Орландо»: Энтони (19 + 7 передач), Картер (18 + 7 подборов), Ф. Вагнер (16), Бамба (8), Хэмптон (6) – старт; М. Вагнер (17 + 11 подборов), Окики (9), Браздейкис (5), Фульц (5), Скофилд (3), Росс (2).
«Бруклин»: Ирвинг (60), Дюрэнт (19 + 7 передач), Драммонд (10), Браун (10 + 8 передач), Драгич (0) – старт; Миллс (15), Эдвардс (14), Клэкстон (12 + 10 подборов), Джонсон (6), Гриффин (4).
«Майами» – «Детройт» 105:98 (29:22, 28:29, 11:22, 37:25)
«Майами»: Адебайо (16 + 8 подборов), Робинсон (12), Батлер (8), Лаури (6 + 7 подборов), Такер (5) – старт; Хирро (29), Струс (16), М-ф Моррис (9), Оладипо (2), Дедмон (2), Винсент (0).
«Детройт»: Грант (22), Бей (13 + 6 передач), Джозеф (9), Макгрудер (8), Стюарт (2 + 8 подборов) – старт; Ливерс (16), Бэгли (13), Хэйс (9 + 8 передач), Олиник (6).
«Нью-Орлеан» – «Финикс» 115:131 (29:33, 30:34, 26:31, 30:33)
«Нью-Орлеан»: Джонс (22), Макколлум (21 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Хэйс (16), Грэм (10 + 7 передач) – старт; Мерфи (11), Эрнангомес (10), Уоллес (3), Альварадо (3 + 7 передач), Маршалл (2).
«Финикс»: Букер (27 + 8 передач), Бриджес (20), Эйтон (18), Пэйн (14 + 8 передач), Краудер (9) – старт; Макги (19), Крэйг (11), Шэмет (6), Уэйнрайт (5), А. Холидэй (2), Бийомбо (0), Пэйтон (0).
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