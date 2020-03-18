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01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 115:124 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 105:109 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз 119:121 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 99:106 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 117:110 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 94:108 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 129:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 89:85 Окончен
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18:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован
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14:00 Будивельник - Прометей -:- Запланирован
16:00 Днепр - Николаев -:- Запланирован
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9 очков Леня помогли «Вашингтону» справиться с «Ютой», «Лейкерс» переиграли «Шарлотт»

«Атланта» устроила разгром «Оклахоме»
Баскетбол НБА
07:40
9 очков Леня помогли «Вашингтону» справиться с «Ютой», «Лейкерс» переиграли «Шарлотт»
«Вашингтон» – «Юта» / Фото - slcdunk
НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Юта» 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)

«Вашингтон»: Бил (43), Уэстбрук (35 + 15 подборов + 13 передач - 5 потерь), Хачимура (12 + 7 подборов), Лень (9), Мэтьюз (7) – старт; Бертанс (2), Бонга (4), Авдия (2), Лопес (11), Нето (6)

«Юта»: Митчелл (42), Инглс (34), О'Нил (11 + 7 подборов), Гобер (10 + 13 подборов), Богданович (6) – старт; Брэнтли (0), Ньянг (3), Морган (0), Хьюз (0), Фэйворс (4), Кларксон (7 - 5 потерь), Форрест (0), Они (5)


«Атланта» – «Оклахома» 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)

«Атланта»: Янг (23 + 9 передач), Коллинз (19), Хертер (10), Капела (8 + 8 подборов), Снелл (6) – старт; Галлинари (8 + 9 подборов), Найт (4), Фернанду (0), Оконгву (0), Хилл (3), Рондо (8), Гудвин (2), Богданович (23), Мэйс (2)

«Оклахома»: Шэй (19), Хорфорд (11), Дорт (8), Роби (8 + 8 подборов), Покушевски (4) – старт; Уильямс (10), Браун (5), Маледон (10), Михайлюк (0), Джером (18)


«Нью-Йорк» – «Орландо» 94:93 (24:26, 21:18, 27:22, 22:27)

«Нью-Йорк»: Беркс (21 + 10 подборов), Рэндл (18 + 10 подборов + 17 передач), Барретт (17 + 9 подборов), Ниликина (13), Ноэл (2) – старт; Топпин (0), Буллок (20), Нокс (0), Гибсон (3)

«Орландо»: Фурнье (23), Вучевич (17 + 16 подборов), Гордон (17 + 7 передач), Амину (7), Рэндл (5) – старт; Окики (5 + 9 подборов), Бирч (7), Бамба (5), Бэйкон (7)


«Портленд» – «Нью-Орлеан» 101:93 (31:23, 26:25, 20:22, 24:23)

«Портленд»: Лиллард (36 - 7 потерь), Кантер (16 + 13 подборов), МакКоллум (11), Ковингтон (10 + 10 подборов), Джонс (8 + 4 блокшотов) – старт; Энтони (15), Литтл (2), Худ (0), Трент (3)

«Нью-Орлеан»: Уильямсон (26 + 10 подборов), Ингрэм (19), Болл (15 + 8 передач), Бледсоу (7), Адамс (6 + 10 подборов) – старт; Хэйс (3), Льюис (2), Харт (9 + 8 подборов), Александер-Уокер (6)


«Финикс» – «Миннесота» 119:123 (25:25, 33:28, 33:30, 28:40)

«Финикс»: Букер (35 - 5 потерь), Бриджес (17 + 8 передач), Пол (17 + 7 подборов + 4 перехватов), Эйтон (14 + 7 подборов + 6 фолов), Краудер (7 + 7 подборов) – старт; Камински (0), Шарич (8 + 8 подборов), Надер (5), Пэйн (3), Картер (3), Гэллоуэй (10)

«Миннесота»: Эдвардс (42 + 7 подборов), Таунс (41 + 10 подборов + 8 передач), Рубио (6), Лэйман (2), Вандербилт (0) – старт; Эрнангомес (14), Макдэниэлс (2), Окоги (0), Рид (10), Науэлл (6)


«Лейкерс» – «Шарлотт» 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26)

«Лейкерс»: Джеймс (37 + 8 подборов), Шредер (22 + 7 передач), Моррис (7), Колдуэлл-Поуп (7), Джонс (4) – старт; Кузма (12), Харрелл (7 + 11 подборов), Мэттьюз (3), Карузо (5), Хортон-Такер (12)

«Шарлотт»: Болл (26 + 7 передач - 6 потерь), Розир (20), Вашингтон (18 + 8 подборов + 4 блокшотов), Хэйворд (7 + 9 подборов + 10 передач), Зеллер (4) – старт; Мартин (5), Бриджес (6 + 9 подборов), Бийомбо (7 + 4 блокшотов), Грэм (12), Монк (0)

Владимир Кириченко
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