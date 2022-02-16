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Адетокумбо повторил достижение Чемберлена и Мэлоуна

Греческий форвард помог «Милуоки» одержать победу над «Индианой»
Баскетбол НБА
10:00
Адетокумбо повторил достижение Чемберлена и Мэлоуна
Яннис Адетокумбо / фото - marca.com

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 50 очков, реализовав 17 из 21 броска с игры (81%), сделал 14 подборов и 4 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы».

Форвард стал третьим игроком в истории лиги, который набрал в матче 50+ очков и сделал 10+ подборов, реализовав 80+ процентов бросков с игры. Ранее это удавалось только легендарным Уилту Чемберлену и Карлу Мэлоуну.

Таким образом, грек набрал 50 очков, сделав всего 21 бросок с игры. Это четвертый результат в истории НБА.

Более того, Яннис Адетокумбо стал первым игроком «Бакс», который набрал 50 очков с процентом реализации с игры не менее 80.

Яннис Адетокумбо повторил достижение Шакила О’Нила.

Рене Тер Велде
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Яннис Адетокумбо Милуоки Бакс

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