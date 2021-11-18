Адетокумбо повторил уникальное достижение О’Нила

47 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» разобраться с «Лейкерс», «Бруклин» с великолепным Харденом обыграл «Кливленд»
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Яннис Адетокумбо / фото - marca.com
Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 47 очков (15/19 двухочковых, 3/4 трехочковых, 8/11 штрафных) и 9 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:102).
Адетокумбо стал первым игроком НБА, который набрал 45+ очков при 75+% точности с игры в матче против «Лейкерс», после Шакила О'Нила в 1995 году.
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