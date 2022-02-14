Агафонов – MVP недели в Суперлиге
На официальном сайте Федерации баскетбола Украины появилась информация о символической пятерке недели и назван лучший игрок.
Приз MVP недели получил тяжелый форвард «Одессы» Андрей Агафонов. Украинец помог клубу выиграть два матча против «Николаева» (13 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота) и «Кривбасса» (24 очка, 6 подборов и 3 передачи).
Также была определена символическая пятерка:
Ди Джей Купер («Днепр») – 6.0 очка, 13.5 передачи, 7.5 подбора, 5.0 перехвата (РЭ 25.0)
Александр Липовой («Прометей») – 12 очков, 10 подборов, 3 передачи (РЭ 21)
Владимир Конев («Будивельник») – 17 очков, 9 подборов, 3 передачи (РЭ 27)
Андрей Агафонов («Одесса») – 18.5 очка, 5.5 подбора, 3.0 передачи (РЭ 26.5)
Вячеслав Кравцов («Днепр») – 18.0 очка, 6.5 подборов (РЭ 21.0)
Напомним, ранее Ди Джей Купер временно покинул Украину.
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