Агафонов: «Не понимаю, как легионеры могут приезжать в страну, где идет восьмой год война, а потом удивляются, что у нас война»

Андрей Агафонов / Фото: ФБУ

Ветеран «Одессы» Андрей Агафонов в интервью пресс-службе ФБУ рассказал об атмосфере в команде и решении легионеров Суперлиги покидать свои клубы.

И вот мы выиграли эти две важнейшие игры, оставив шансы на плей-офф. Они у нас и так есть, особенно в связи с сложившейся ситуацией. У нас уехал Келлисон, поэтому нам нужно было брать его функции. У Томса рука болела, так что где-то мне пришлось брать на себя. У многих свои микротравмы, но мы справились и сумели одержать победу. И сейчас приятные командные ощущения.

Сейчас атмосфера в команде отличная, все хорошо. Вроде бы начали новый сезон, хотя будто на носу уже конец третьего круга. Пока все хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Потому что сильно влияет на баскетбол и жизнь в стране. Сейчас все решается, и я надеюсь, что все будет хорошо, и мы продолжим хороший, увлекательный сезон. Считаю, что есть одна-две команды, а все остальные равны».