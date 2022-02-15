Агафонов: «Не понимаю, как легионеры могут приезжать в страну, где идет восьмой год война, а потом удивляются, что у нас война»
Ветеран «Одессы» Андрей Агафонов в интервью пресс-службе ФБУ рассказал об атмосфере в команде и решении легионеров Суперлиги покидать свои клубы.
«Личные награды? Я давно этим не интересуюсь и не слежу. Мне приятно, что мы вышли из этой ямы. Я недавно с Олегом Александровичем Юшкиным сравнивал нашу ситуацию с тем, что нас подвели к стенке, поставили затылком, возвели затвор, но курок не спустили. И мы стояли, умоляли дать нам последний шанс зацепиться за плей-офф.
И вот мы выиграли эти две важнейшие игры, оставив шансы на плей-офф. Они у нас и так есть, особенно в связи с сложившейся ситуацией. У нас уехал Келлисон, поэтому нам нужно было брать его функции. У Томса рука болела, так что где-то мне пришлось брать на себя. У многих свои микротравмы, но мы справились и сумели одержать победу. И сейчас приятные командные ощущения.
Сейчас атмосфера в команде отличная, все хорошо. Вроде бы начали новый сезон, хотя будто на носу уже конец третьего круга. Пока все хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Потому что сильно влияет на баскетбол и жизнь в стране. Сейчас все решается, и я надеюсь, что все будет хорошо, и мы продолжим хороший, увлекательный сезон. Считаю, что есть одна-две команды, а все остальные равны».
Об уехавших легионерах.
«У нас пока уехал только Келлисон. Другие пожелали остаться, они понимают, что это такое. Шепард вообще сказал, что пока бомбы не летят, все нормально. Я думаю, все решится, и все будет хорошо. Я вообще не понимаю, как легионеры могут приезжать в страну, где идет восьмой год война, а потом удивляются, что у нас война…
Вообще сейчас если все поедут и не вернутся, а команды будут доигрываться украинцами и перспективной молодежью, то на бумаге фаворитами будут «Днепр» и «Прометей», а дальше все равны и может кто угодно выстрелить. Я бы и Одессу из тройки не вычеркивал. Я может и не смогу потянуть, хотя... может, и смогу... посмотрим».
Напомним, Агафонов стал лучшим игроком прошлой недели в Суперлиге.
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