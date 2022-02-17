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Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»

Майкл Кэффи сохраняет спокойствие
Баскетбол Суперлига
17 февраля 16:09
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Фото: пресс-служба Киев-Баскета

Американский защитник Майкл Кэффи рассказал, почему решил остаться в «Киев-Баскете», несмотря на то, что другие его соотечественники разорвали контракты с клубом:

«Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасный сценарий. Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть.

Ребята и тренеры все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя».


Ранее в «Киев-Баскете» назвали Кэффи гетманом.

Сергей Остапенко
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Теги

Киев-Баскет Майкл Кэффи

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