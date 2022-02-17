Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Майкл Кэффи сохраняет спокойствие
Фото: пресс-служба Киев-Баскета
Американский защитник Майкл Кэффи рассказал, почему решил остаться в «Киев-Баскете», несмотря на то, что другие его соотечественники разорвали контракты с клубом:
«Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасный сценарий. Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть.
Ребята и тренеры все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя».
Ранее в «Киев-Баскете» назвали Кэффи гетманом.
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