«Киев-Баскет» получил техническое поражение в матче еврокубка
Американский легионер «Днепра» временно покинул команду
Баскетболиста отпустили на две недели
Ди Джей Купер / Фото: ФБУ
Американский разыгрывающий «Днепра» Ди Джей Купер
после матча Суперлиги с «Тернополем» уехал в США.
По информации источников, Купер будет отсутствовать в расположении команды две недели.
Купер в 28 матчах регулярного чемпионата Суперлиги набирает 9.0 очка, делает 10.0 передачи, 5.5 подбора и 2.5 перехвата (РЭ 20.7).
Отметим, что «Днепр» 17 февраля сыграет против «Одессы».
Напомним, из-за возможной нападения России «Киев-Баскет» лишился почти всех легионеров.
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