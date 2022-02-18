«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
Американский легионер «Николаева» продолжит карьеру в чемпионате Польши
Накануне он сыграл против «Будивельника» в Суперлиге
Андре Уокер / Фото - ФБУАмериканский защитник «Николаева» Андре Уокер сменит клубную прописку и пополнит ряды люблинского «Старта». Об этом в Twitter сообщает инсайдер Кароль Вашек.
17 февраля Уокер сыграл поединок за «Николаев» против киевского «Будивельника» (70:75). Планируется, что уже сегодня, 18 февраля, американец прилетит в Польшу.
В матчах украинской Суперлиги Уокер в среднем набирал 14,9 очка, совершает 4,7 подбора и 5,8 передачи.
Ранее чемпион Украины «Прометей» перенесенный домашний матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов с румынским «Клужем» проведет в Нимбурке (Чехия).
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