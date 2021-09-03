«Черкасские Мавпы» подписали американского форварда
Американский лидер «Черкасских Мавп» перебрался в финский клуб
Защитник продолжит карьеру в команде, которую покинул в минувшем году
Кэмерон Джонс / Фото -Американский защитник «Черкасских Мавп» Кэмерон Джонс сменит клубную прописку и продолжит карьеру в чемпионате Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Джонс вернулся в финскую «Карху», из которой 32-летний игрок в 2020 году перешел в черкасскую команду.
Напомним, что в сезоне-2020/21 Джонс сыграл 31 матч в Суперлиге и в среднем за матч зарабатывал 13.6 очка, делал 4.9 подбора и отдавал 4.6 передачи. По показателю передач он стал 8-м во всем чемпионате Украины.
Также Кэмерон вошел в топ-10 в Суперлиги (10-е место) по рейтингу эффективности – 15.9 РЭ.
Накануне «Черкасские Мавпы» объявили о подписании соглашения с американским форвардом Дювоном Максвеллом.
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