Американский защитник самовольно покинул «Черкасские Мавпы»

Еще двое игроков из США останутся в команде

Айзек Хэмилтон / Фото: Черкасские Мавпы

Американский защитник «Черкасских Мавп» Айзек Хэмилтон самовольно покинул команду и вскоре вылетит из Украины. Об этом сообщил официальный сайт клуба.



Игрок планирует переждать в Греции, пока ситуация в Украине не улучшится.

В клубе считают, что Хэмилтон нарушил нормы контракта с клубом.

Отметим, что в «Черкасских Мавпах» остались легионеры Генри Дугат и Джоко Шалич.

Напомним, ранее из-за угрозы вторжения России в Украину БК «Запорожье» покинули два легионера.