«Черкасские Мавпы» смогли удержать преимущество и минимально обыграть «Химик»
Американский защитник самовольно покинул «Черкасские Мавпы»
Еще двое игроков из США останутся в команде
Айзек Хэмилтон / Фото: Черкасские Мавпы
Американский защитник «Черкасских Мавп» Айзек Хэмилтон самовольно покинул команду и вскоре вылетит из Украины. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Игрок планирует переждать в Греции, пока ситуация в Украине не улучшится.
В клубе считают, что Хэмилтон нарушил нормы контракта с клубом.
Отметим, что в «Черкасских Мавпах» остались легионеры Генри Дугат и Джоко Шалич.
Напомним, ранее из-за угрозы вторжения России в Украину БК «Запорожье» покинули два легионера.
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