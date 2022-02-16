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Американский защитник самовольно покинул «Черкасские Мавпы»

Еще двое игроков из США останутся в команде
Баскетбол Суперлига
09:54
Американский защитник самовольно покинул «Черкасские Мавпы»
Айзек Хэмилтон / Фото: Черкасские Мавпы

Американский защитник «Черкасских Мавп» Айзек Хэмилтон самовольно покинул команду и вскоре вылетит из Украины. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Игрок планирует переждать в Греции, пока ситуация в Украине не улучшится.

В клубе считают, что Хэмилтон нарушил нормы контракта с клубом.

Отметим, что в «Черкасских Мавпах» остались легионеры Генри Дугат и Джоко Шалич.

Напомним, ранее из-за угрозы вторжения России в Украину БК «Запорожье» покинули два легионера.

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