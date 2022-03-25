«Анадолу Эфес» не справился с «Армани Эксчейндж», «Маккаби» минимально обыграл «Реал»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Анадолу Эфес» – «Армани Эксчейндж» 77:83 (30:21, 21:15, 10:26, 16:21)
«Анадолу Эфес»: Мицич (27), Морман (16 + 9 подборов), Данстон (9), Бобуа (4), Брайант (2) – старт; Ларкин (10), Андерсон (5), Пляйсс (4), Гази (0), Симон (0).
«Армани Эксчейндж»: Датоме (14), Шилдс (12), Мелли (10), Тарчевски (4), Дилэйни (3) – старт; Холл (13), Родригес (12 + 8 передач), Хайнс (9), Бентил (3), Риччи (3), Грант (0).
«Маккаби» – «Реал» 75:74 (20:21, 21:23, 18:22, 16:8)
«Маккаби»: Эванс (19), Уилбекин (14), Наннэлли (14 + 8 подборов), Уильямс (11), Жижич (3) – старт; Рейнольдс (12 + 7 подборов), Калояро (2), ДиБартоломео (0), Зив (0), Томас (0).
«Реал»: Ябуселе (14 + 7 подборов), Дек (10), Ханга (8 + 7 подборов), Уильямс-Госс (7), Тавареш (6 + 12 подборов) – старт; Пуарье (13), Эртель (11), Серхио Юль (3), Руди Фернандес (2), Томпкинс (0).
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