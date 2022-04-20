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«Анадолу Эфес» разобрался с «Миланом», «Барселона» обыграла «Баварию»

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Баскетбол Еврокубки
08:00
«Анадолу Эфес» разобрался с «Миланом», «Барселона» обыграла «Баварию»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Плей-офф

«Милан» – «Анадолу Эфес» 48:64 (16:11, 10:18, 8:17, 14:18) Счет в серии – 1:0

«Милан»: Мелли (10), Шилдс (8), Дилэйни (1), Грант (0), Тарчевски (0) – старт; Бентил(9), Холл (8), Дэниелс (8), Родригес (2), Хайнс (2), Альвити (0), Риччи (0).

«Анадолу Эфес»: Мицич (16 + 7 подборов), Ларкин (16), Данстон (9), Андерсон (4), Морман (3 + 7 подборов) – старт; Синглтон (7), Пляйсс (5), Брайант (3), Бобуа (1), Симон (0).

«Барселона» – «Бавария» 77:67 (20:22, 23:11, 19:18, 15:16) Счет в серии – 1:0

«Барселона»: Миротич (12), Лапровиттола (11), Шанлы (5), Калатес (4), Абринес (0) – старт; Дэвис (19), Экзам (12), Йокубайтис (7), Шмитс (5), Хэйс (2), Курич (0), Мартинес (0).

«Бавария»: Лучич (20), Рубит (8), Уайлер-Бэбб (7), Радошевич (5), Джордж (0) – старт;Хиллиард (12), Хантер (7), Ярамаз (6), Шишко (2), Джедович (0), Томас (0).

Рене Тер Велде
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