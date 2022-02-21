Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Форвард «Киев-Баскета» Константин Аникиенко вошел в топ-10 рейтинга Суперлиги по блокам.
Игроку киевского клуба удалось обойти ветерана «Днепра» Станислава Тимофеенко, который в этом году в 7 играх совершил лишь один блок-шот.
При этом, Аникеенко всего на один блок отстает от Винсента Хантера. А у идущего первым Вячеслава Кравцова 365 блок-шотов.
Рейтинг Суперлиги по блок-шотам, начиная с сезона 2009/2010:
1. Вячеслав Кравцов («Днепр») – 365 блок-шотов (221 матч)
2. Максим Корниенко – 329 (283)
3. Андрей Агафонов («Одесса») – 301 (300)
4. Алексей Онуфриев («Николаев») – 275 (375)
5. Станислав Балашов – 254 (227)
6. Максим Сандул («Тернополь») – 241 (356)
7. Игорь Зайцев – 219 (247)
8. Михаил Анисимов – 212 (371)
9. Винсент Хантер – 208 (163)
10. Константин Аникиенко («Киев-Баскет») – 207 (237)
Напомним, ранее «Киев-Баскет» с Аникиенко выиграл у «Запорожья».
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