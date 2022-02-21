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Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам

Константину удалось обойти Тимофеенко
Баскетбол Суперлига
15:56
Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Константин Аникиенко / Фото: Суперлига

Форвард «Киев-Баскета» Константин Аникиенко вошел в топ-10 рейтинга Суперлиги по блокам.

Игроку киевского клуба удалось обойти ветерана «Днепра» Станислава Тимофеенко, который в этом году в 7 играх совершил лишь один блок-шот.

При этом, Аникеенко всего на один блок отстает от Винсента Хантера. А у идущего первым Вячеслава Кравцова 365 блок-шотов.

Рейтинг Суперлиги по блок-шотам, начиная с сезона 2009/2010:

1. Вячеслав Кравцов («Днепр») – 365 блок-шотов (221 матч)

2. Максим Корниенко – 329 (283)

3. Андрей Агафонов («Одесса») – 301 (300)

4. Алексей Онуфриев («Николаев») – 275 (375)

5. Станислав Балашов – 254 (227)

6. Максим Сандул («Тернополь») – 241 (356)

7. Игорь Зайцев – 219 (247)

8. Михаил Анисимов – 212 (371)

9. Винсент Хантер – 208 (163)

10. Константин Аникиенко («Киев-Баскет») – 207 (237)

Напомним, ранее «Киев-Баскет» с Аникиенко выиграл у «Запорожья».


Карен Агабекян
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Киев-Баскет Константин Аникиенко

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