Дикость? Ультрас «Будивельника» порезали флаги «Киев-Баскета» и напали на работника арены
Анисимов покинул «Будивельник»
36-летний баскетболист был капитаном киевлян
Михаил Анисимов / фото - ФБУ
«Будивельник» на своей официальной странице в соцсетях объявил об уходе центрового Михаила Анисимова.
36-баскетболист покинул клуб по обоюдному согласию. В этом сезоне Суперлиги Михаил провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 8.4 очка, делал 5.3 подбора и 1.1 передачи.
На данный момент «Будивельник» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея 14 побед в 28 матчах.
В последнем матче «Будивельник» потерпел поражение в столичном дерби.