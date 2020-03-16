Анисимов покинул «Будивельник»

36-летний баскетболист был капитаном киевлян

Михаил Анисимов / фото - ФБУ

«Будивельник» на своей официальной странице в соцсетях объявил об уходе центрового Михаила Анисимова.

36-баскетболист покинул клуб по обоюдному согласию. В этом сезоне Суперлиги Михаил провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 8.4 очка, делал 5.3 подбора и 1.1 передачи.

На данный момент «Будивельник» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея 14 побед в 28 матчах.

В последнем матче «Будивельник» потерпел поражение в столичном дерби.