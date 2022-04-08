Артем Пустовой: «В первый день войны написал баскетболист из россии с извинениями»

Многие знакомые лидера сборной Украины верят в сказку у «русском мире»

Фото: instagram.com/grancanariacb

Центровой «Гран-Канарии» Артем Пустовой в интервью XSPORT в рамках программы «Разом до перемоги!» рассказал, как знакомые из россии повели себя после начала полномасштабной войны с Украиной:



В первый день войны мне написал один мой товарищ из россии баскетболист. Я с ним очень хорошо общался. Вот он в первый же день войны написал: «Извини, мы этого не хотели». А так больше мне никто не писал. Писали некоторые товарищи из рф, которые живут там. Но у нас разделялись мнения, они все-таки думают, что это какая-то миротворческая миссия, которая спасает народ… Но это далеко не так.

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