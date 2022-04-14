«Атланта» крупно обыграла «Шарлотт», «Новый Орлеан» разобрался с «Сан-Антонио»
НБА. Плей-ин
«Атланта» – «Шарлотт» 132:103 (32:23, 28:29, 42:24, 30:27)
«Атланта»: Янг (24 + 11 передач), Хантер (22 + 7 подборов), Галлинари (18), Капела (15 + 17 подборов), Хертер (13) – старт; Богданович (13), Райт (8), Луваву-Кабарро (8), Дженг (3), Джонсон (3), Оконгву (3), Мэйс (2), Нокс (0).
«Шарлотт»: Болл (26 + 8 передач), Розир (21 + 5 потерь), Вашингтон (17), Бриджес (12), Пламли (3) – старт; Харрелл (9), Макдэниэлс (7), Томас (3), Убре (3), Коди Мартин (2).
«Новый Орлеан» – «Сан-Антонио» 113:103 (26:22, 35:28, 31:25, 21:28)
«Новый Орлеан»: Макколлум (32 + 7 передач), Ингрэм (27), Валанчюнас (22 + 14 подборов), Джонс (12), Хэйс (0) – старт; Альварадо (12), Маршалл (6), Мерфи (2), Грэм (0), Нэнс (0 + 8 подборов).
«Сан-Антонио»: Васселл (23), Мюррэй (16 + 9 подборов), Пелтль (16 + 9 подборов), Джонсон (15), Примо (0) – старт; Ричардсон (12), Уокер (12), Коллинз (5), Джонс (4), Бэйтс-Диоп (0).
Комментарии 0