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«Атланта» «вырвала» победу у «Майами», «Финикс» одержал верх над «Новым Орлеаном»

«Чикаго» не справился с «Милуоки»
Баскетбол НБА
09:00
«Атланта» «вырвала» победу у «Майами», «Финикс» одержал верх над «Новым Орлеаном»
Фото: miamiherald.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Атланта» – «Майами» 111:110 (22:24, 39:30, 16:31, 34:25) Счет в серии – 1:2

«Атланта»: Янг (24 + 8 передач), Хантер (17), Хертер (13), Галлинари (11), Коллинз (6) – старт; Богданович (18 + 8 подборов + 6 передач), Райт (13), Оконгву (9).

«Майами»: Струс (20), Батлер (20 + 10 подборов + 8 передач), Адебайо (13 + 11 подборов), Такер (11 + 7 подборов), Лаури (6) – старт; Хирро (24 + 7 подборов), Дедмон (7), Робинсон (6), Винсент (3), Калеб Мартин (0).

«Чикаго» – «Милуоки» 81:111 (17:33, 24:27, 18:30, 22:21) Счет в серии – 2:1

«Чикаго»: Вучевич (19), Лавин (15), Дерозан (11), Карузо (9), Уильямс (1) – старт; Брэдли (10), Уайт (6 + 8 подборов), Досунму (4), Джонс (2), Томпсон (2), Браун (2), Грин (0).

«Милуоки»: Портис (18 + 16 подборов), Я. Адетокумбо (18 + 7 подборов + 9 передач), Холидэй (16 + 6 передач), Б. Лопес (9), Мэттьюз (3) – старт; Аллен (22),Коннотон (11), Ибака (5), Т. Адетокумбо (4), Вильдоса (3), Нвора (2), Картер(0), Такер (0).

«Новый Орлеан» – «Финикс» 111:114 (29:28, 19:31, 31:22, 32:33) Счет в серии – 1:2

«Новый Орлеан»: Ингрэм (34 + 7 подборов), Макколлум (30 + 7 передач), Джонс (12),Валанчюнас (6 + 11 подборов), Хэйс (4) – старт; Грэм (12), Альварадо (9), Нэнс (2), Маршалл (2), Мерфи (0).

«Финикс»: Пол (28 + 14 передач), Эйтон (28 + 17 подборов), Бриджес (17), Краудер (10), К. Джонсон (8) – старт; Макги (15), Шэмет (5), Пэйн (3), Бийомбо (0), Крэйг (0).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

«Атланта» «вырвала» победу у «Майами», «Финикс» одержал верх над «Новым Орлеаном»
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