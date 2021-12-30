Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»
Багатскис: «Есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков»
Наставник национальной команды считает, что в команду можно привлечь новичков
19:58
Айнарс Багатскис / Фото: скрин-шот
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола высказался о возможном приглашении новичков.
«Возможно, мне нужно было бы говорить, что мы уже проверили всех. Но у тренеров есть мнение, чтобы в следующем игровом окне или позже, привлечь одного-двух молодых игроков. Очень часто бывает так, что молодой игрок особо не выделяется в клубе, а в сборной, почувствовав эту ауру, он получает крылья. Больше работает, понимает, что такое профессионализм в баскетболе. Поэтому есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков».
Напомним, ранее мужская сборная Украины узнала свою позицию в обновленном рейтинге FIBA.
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