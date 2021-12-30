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04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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Багатскис: «Есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков»

Наставник национальной команды считает, что в команду можно привлечь новичков
Баскетбол Сборная Украины
19:58
Багатскис: «Есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков»
Айнарс Багатскис / Фото: скрин-шот

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола высказался о возможном приглашении новичков.

«Возможно, мне нужно было бы говорить, что мы уже проверили всех. Но у тренеров есть мнение, чтобы в следующем игровом окне или позже, привлечь одного-двух молодых игроков. Очень часто бывает так, что молодой игрок особо не выделяется в клубе, а в сборной, почувствовав эту ауру, он получает крылья. Больше работает, понимает, что такое профессионализм в баскетболе. Поэтому есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков».

Напомним, ранее мужская сборная Украины узнала свою позицию в обновленном рейтинге FIBA.

 

Карен Агабекян
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Айнарс Багатскис сборная Украины (баскетбол)

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