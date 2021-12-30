Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»

Главный тренер сборной Украины и «Киев-Баскета» не понимает, почему украинцев держат на скамейке

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images Главный тренер сборной Украины и «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис в интервью пресс-службе ФБУ высказался о выступлении Алексея Леня и Святослава Михайлюка в НБА:

Я считаю, что я хорошо знаю НБА и что там творится. Есть какие-то причины, почему Михайлюк и Лень не играют больше. Я уверен на 1000%, что они могут играть намного лучше, чем то, что мы видим. Я подразумеваю минуты на площадке, в первую очередь. Если у игрока будет стабильно 20-25 минут, и он ничего показывать не будет, тогда ясно. А если в одной игре Михайлюк за 30 минут за 20 очков, а в следующей игре пару минут. Тоже самое и у Леня. Я считаю, что оба этих игрока могут играть лучше. Лень в матче «Сакраменто» против «Далласа» (95:94) не появлялся, хотя срок самоизоляции уже истек.

Олег Шумейко-младший