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Багатскис: «Не будем акцентировать внимание на соперниках, мы должны сделать фокус на своей игре»

Наставник сборной Украины – о результатах жеребьевке отбора к ЧМ-2023
Баскетбол Сборная Украины
18:49
Багатскис: «Не будем акцентировать внимание на соперниках, мы должны сделать фокус на своей игре»
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУ
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью официальному сайту ФБУ поделился мнением относительно результатов жеребьевки отбора к чемпионату мира-2023.

«Интересная группа. Начиная с Испании, в любом составе и в любом турнире всегда является фаворитом всех групп. Исходя из ресурсов сборной Испании, эта команда может собрать несколько сборных. Но лучшие игроки этой сборной во время сезона выступают в Евролиге».


«Что касается Грузии, здесь очень многое зависит от двух игроков. Один из них это Шермандини, который последние пару лет доминировал в чемпионате Испании. Однако он не становится моложе – это положительная новость для нас. Второе – пока непонятно, кого из своих 30-ти натурализованных иностранцев грузины привлекут в сборную. Это очень опасный соперник, особенно когда они играют дома. В отношении лидера грузин, в прошлом году, когда Торнике Шенгелия перешел в ЦСКА, клуб позволял ему сыграть за сборную. Это показало, насколько важно Шенгелии играть за национальную команду.Плюс иностранец, плюс поддержка трибун и еще несколько агрессивных баскетболистов – это, как и любая команда, тяжелый соперник. Последним натурализованным игроком, который играл за Грузию, был Тадеуш Макфаден, который играл за «Бургос» против «Киев-Баскета» два года назад. Но кому они доверят место в составе сейчас, я сказать не могу».


«Что касается Северной Македонии, я бы не сказал что в этих корзинах одна команда слабее другой. Они умеют играть, особенно на своей площадке. Но не могу сказать, что у них есть какие-то звезды европейского уровня, они больше играют, как команда. Македонцы играли дополнительную квалификацию к чемпионату мира, но это абсолютно ничего не значит. Для них каждая игра, как последняя, ​​как решающая».


«Мы не должны акцентировать внимание на соперниках. Мы будем знать, что они будут делать, но мы должны сделать фокус на своей игре. И важно, исходя из ситуации, собрать как можно более сильную сборную. В двух первых окнах безнадежно ждать игроков НБА, а потом было бы классно, если бы Лень и Михайлюк присоединились к сборной».


Напомним, команда Украины сыграет с Испанией, Грузией и Северной Македонией в группе G. Матчи пройдут 20 ноября – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года, 27 июня – 5 июля 2022 года.

Три лучших команды квартета G выйдут на трех лучших представителей группы H, в которой находятся сборные России, Нидерландов, Исландии и Италии.
Владимир Кириченко
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