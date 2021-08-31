Багатскис: «Слипенчук вырос за эти два года, пришло время ему набивать шишки и не спать по ночам»
Багатскис: «Не будем акцентировать внимание на соперниках, мы должны сделать фокус на своей игре»
Наставник сборной Украины – о результатах жеребьевке отбора к ЧМ-2023
18:49
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУГлавный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью официальному сайту ФБУ поделился мнением относительно результатов жеребьевки отбора к чемпионату мира-2023.
«Интересная группа. Начиная с Испании, в любом составе и в любом турнире всегда является фаворитом всех групп. Исходя из ресурсов сборной Испании, эта команда может собрать несколько сборных. Но лучшие игроки этой сборной во время сезона выступают в Евролиге».
«Что касается Грузии, здесь очень многое зависит от двух игроков. Один из них это Шермандини, который последние пару лет доминировал в чемпионате Испании. Однако он не становится моложе – это положительная новость для нас. Второе – пока непонятно, кого из своих 30-ти натурализованных иностранцев грузины привлекут в сборную. Это очень опасный соперник, особенно когда они играют дома. В отношении лидера грузин, в прошлом году, когда Торнике Шенгелия перешел в ЦСКА, клуб позволял ему сыграть за сборную. Это показало, насколько важно Шенгелии играть за национальную команду.Плюс иностранец, плюс поддержка трибун и еще несколько агрессивных баскетболистов – это, как и любая команда, тяжелый соперник. Последним натурализованным игроком, который играл за Грузию, был Тадеуш Макфаден, который играл за «Бургос» против «Киев-Баскета» два года назад. Но кому они доверят место в составе сейчас, я сказать не могу».
«Что касается Северной Македонии, я бы не сказал что в этих корзинах одна команда слабее другой. Они умеют играть, особенно на своей площадке. Но не могу сказать, что у них есть какие-то звезды европейского уровня, они больше играют, как команда. Македонцы играли дополнительную квалификацию к чемпионату мира, но это абсолютно ничего не значит. Для них каждая игра, как последняя, как решающая».
«Мы не должны акцентировать внимание на соперниках. Мы будем знать, что они будут делать, но мы должны сделать фокус на своей игре. И важно, исходя из ситуации, собрать как можно более сильную сборную. В двух первых окнах безнадежно ждать игроков НБА, а потом было бы классно, если бы Лень и Михайлюк присоединились к сборной».
Напомним, команда Украины сыграет с Испанией, Грузией и Северной Македонией в группе G. Матчи пройдут 20 ноября – 30 ноября 2021 года, 21 февраля – 1 марта 2022 года, 27 июня – 5 июля 2022 года.
Три лучших команды квартета G выйдут на трех лучших представителей группы H, в которой находятся сборные России, Нидерландов, Исландии и Италии.
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